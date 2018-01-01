Siyah Beyaz Aşk 12. bölüm neden yok? Yeni bölüm ne zaman?

Siyah Beyaz Aşk 12. bölüm fragmanı yayınlandı ancak dizinin Kanal D yayın akışında yer almaması kafalarda soru işareti bıraktı. Peki en son 25 Aralık’ta izleyici karşısına çıkan Siyah Beyaz Aşk’ın 12. Bölümü neden yok? Ferhat ve Aslı arasında sürpriz gelişmelerin olacağı Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm ne zaman?

Yılbaşı sonrası pek çok dizi ekran macerasına ara verdi, bu dizilerden biri de Kanal D ekranlarının entrika dozu yüksek dizisi Siyah Beyaz Aşk oldu. Fragmanı günler öncesinden yayınlanan Siyah Beyaz Aşk, merakla beklenen yeni bölümüyle 8 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!





YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Namık Emirhan'ın hedefi haline gelen Aslı'yı büyük bir tehlike beklemektedir. İntikam almak için işbirliği yaptığı genç çocuk, Aslı'nın başına bela olacaktır. Aslı, büyük bir tehlikeyle baş başa kalır ve yardımına yetişen yine Ferhat olur.



Aslı ile Ferhat'ın ayrılığı, açılmamak üzere kapanan eski defterleri bir kez daha açar. Aslı, Ferhat'ın bir yalanın içinde olduğunu ve gerçeklerin bilinenden çok daha farklı olduğunu itiraf eder. Bu itiraf Ferhat'ı harekete geçirir ve yeni bir başlangıç olur.