Siyah Beyaz Aşk 11. bölüm fragmanında Aslı çok karışık

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanında seçimler, bir ilişkiyi içinden çıkılmaz hale bürüyor. Aslı'nın Ferhat'ı korumak için söylemek istemediği gerçekler içinde büyümeye devam ederken, Ferhat için durum çok zor bir hale geliyor. Ailesi ya da Aslı arasında bir karar vermek zorunda olan Ferhat, Siyah Beyaz Aşk yeni bölümünde karar vermekte zorlanmaktadır. Peki, Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanından bazı detaylar

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Aslı büyük bir ikilemde. Ferhat’a gerçekleri söylemeli mi yoksa onu korumak için susmalı mı? Aslı kendi içinde bocalarken Ferhat da Aslı ve ailesi arasında bir seçim yapmak zorundadır. Uğruna hayatından vazgeçtiği ailesini mi yoksa Aslı’yı mı seçecek?

Ebru bir taraftan ailenin içine sızmanın yolunu bulurken bir taraftan da Cem ile evlilik kararı almışlardır. Aslı, Ebru ve Cem’in ani evlilik kararı karşısında tavrı ne olacak?

Namık, Aslı’nın geçmişindeki kirli dosyaları bulup çıkarırken Ferhat, Aslı’yı korumak için onu özgür bırakır. Sonunda özgürlüğüne kavuşan Aslı, Ferhat’a arkasını dönüp gidebilecek mi?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ferhat ve Cüneyt, Şahin’in adamları tarafından sarılmış, çıkış yolu aramaktadır. Aslı, Ferhat’ın başının belada olduğunu öğrenince hiç düşünmeden onun peşinden gider. Ferhat ise şimdi kim olduğunu bilmediği bir düşmanla karşı karşıyadır.

Bebeğin Gülsüm ve Cüneyt’in olduğunu öğrenen Abidin, Safiye ile yüzleşir. Kaderinin Abidin’in ellerinde olduğundan habersiz olan Gülsüm bebeğine kavuşabilecek mi?

Bütün oklarını Aslı’ya yönelten Namık, Aslı’yla karşı karşıya gelir. Aslı, Ferhat’a babasının Namık olduğunu söyleyip onu yaşadığı yalanın içinden çıkarabilecek mi?