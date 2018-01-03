Siyah Beyaz Aşk 12. bölüm fragmanına itiraf sahnesi damga vurdu - Yeni bir dönem başlıyor

Siyah Beyaz Aşk dizisinin yeni bölümü için nefesler tutuldu. Yılbaşı sonrası ekran macerasına bir haftalık bir ara veren Siyah Beyaz Aşk’ın 12. bölümünde Aslı, öğrendiği gerçeğin ağırlığını daha fazla dayanamayıp itirafta bulunuyor, yeni bir dönem başlıyor. Siyah Beyaz Aşk, merakla beklenen yeni bölümüyle 8 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

Ferhat'a veda eden Aslı, gerçekleri itiraf ediyor! Namık Emirhan'ın hedefi haline gelen Aslı'yı büyük bir tehlike beklemektedir. İntikam almak için işbirliği yaptığı genç çocuk, Aslı'nın başına bela olacaktır. Aslı, büyük bir tehlikeyle baş başa kalır ve yardımına yetişen yine Ferhat olur.

Aslı ile Ferhat'ın ayrılığı, açılmamak üzere kapanan eski defterleri bir kez daha açar. Aslı, Ferhat'ın bir yalanın içinde olduğunu ve gerçeklerin bilinenden çok daha farklı olduğunu itiraf eder. Bu itiraf Ferhat'ı harekete geçirir ve yeni bir başlangıç olur.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferhat'a veda eden Aslı, gerçekleri itiraf ediyor! Namık Emirhan'ın hedefi haline gelen Aslı'yı büyük bir tehlike beklemektedir. İntikam almak için işbirliği yaptığı genç çocuk, Aslı'nın başına bela olacaktır. Aslı, büyük bir tehlikeyle baş başa kalır ve yardımına yetişen yine Ferhat olur.

Aslı ile Ferhat'ın ayrılığı, açılmamak üzere kapanan eski defterleri bir kez daha açar. Aslı, Ferhat'ın bir yalanın içinde olduğunu ve gerçeklerin bilinenden çok daha farklı olduğunu itiraf eder. Bu itiraf Ferhat'ı harekete geçirir ve yeni bir başlangıç olur.

Ferhat, Aslı'nın kendisini giderek değiştirdiğini fark eder. Bu durumdan rahatsız olan Ferhat, artık hiç görmediği bir yüzüyle karşı karşıyadır. Ferhat'ın acılarının arkasındakini görmeyi başaran Aslı, ona yardım etmek için her şeyi yapmaya hazırdır. Üstelik yalanların içinde yaşadığını ve gerçekleri öğrenmesi gerektiğini düşünür.

Namık Emirhan ile Yeter, Aslı'nın gerçekleri bildiğini öğrenirler. Namık Emirhan, kendi yöntemleriyle Aslı'yı susturmayı düşünmektedir. Aslı, bu kez Ferhat ile Namık Emirhan'ın yüzleşmesine sebep olacaktır.