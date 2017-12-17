Siyah Beyaz Aşk 11. bölümde Aslı gerçekleri itiraf edecek mi? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Siyah Beyaz Aşk son bölüm sonrası 11. yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Son bölümde Namık, Aslı’yı hedef haline getirdi ancak karşısında bu kez Ferhat’ı buldu. Aslı ise Ferhat’a olan duygularını yeniden sorguladı. İlk kez Aslı’nın acılarıyla yüzleşen Ferhat, onun bambaşka bir yüzüyle karşılaştı. Siyah Beyaz Aşk son bölüm finalinde bebeği hakkındaki gerçekleri öğrenen Abidin, herkesi şaşırtan bir hamle yaparken; Aslı, Ferhat ve Namık arasındaki üçlü diyaloğun sonu meraklandırdı. Şimdi ise gözler yeni bölüm fragmanında!
Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan izleyebilirsiniz.
Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanlarıyla önemli ipuçları verdi. Yarın akşam yayınlanacak yeni bölümde Ferhat'ın göründüğü gibi biri olmadığını anlayan Aslı, Ferhat'ın geçmişini öğrendikçe tüm acılarını anlamaya başlar. Ferhat'ın, Namık Emirhan'ın oğlu olduğunu öğrenen Aslı, yıllardır bir yalanın içinde yaşadığını öğrenir. Ferhat'ın babasının yasını hala tutması, Aslı'nın kalp kırıklıklarını ortaya çıkarır. Anne ve babasını kaybeden Aslı, Ferhat'ın karanlık yüzünü de yavaş yavaş aydınlatmaya başlar. Siyah Beyaz Aşk, merakla beklenen yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Aslı ve Ferhat'ın arasındakiler giderek duygusal bir hal alıyor. Başta Namık olmak üzere herkes farkına varmaya başlıyor! Aslı ise, Ferhat'ın intikam almasını önlemek için ona engel olmaya çalışıyor! Ferhat, kendisini vuran adamın önünde elinde silah dikiliyor; fakat, karşısındaki kişinin söyledikleri karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor! Aslı ve Ferhat aşık mı oluyor? Arzu, Cahit'in sakladığı olayı öğrendi mi? Ferhat, Namık'ın kendi, babası olduğunu öğreniyor mu? Hasmı, Ferhat'a hangi gerçekleri anlatıyor?
Gülsüm’ü kurtarmak için beraber hareket eden Aslı ve Ferhat, birbirlerini tanıma yolunda bir adım daha atarlar. Üst üste yaşanan gerilimden yorulan Aslı, tüm dengeleri değiştirecek bir hamle yapar ve savcı Yiğit’e her şeyi anlatmaya karar verir.
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