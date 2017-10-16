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Siyah Beyaz Aşk 1. bölüm yeni fragmanı merak uyandırdı

Siyah Beyaz Aşk dizisinin 1. bölümü için nefesler tutuldu. Başrollerinde İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay'ın paylaştığı Siyah Beyaz Aşk bu akşam ilk bölümüyle ekranlara ‘merhaba’ diyecek. İlk bölümde karakterleri tanıma fırsatı bulan izleyiciler, dizinin konusunu da bu bölümde öğrenecek. İşte Siyah Beyaz Aşk 1. bölüm fragmanı!

Hürriyet Haber
16.10.2017 - 15:13

Tanıtım fragmanlarıyla dikkatleri üzerine çeken Siyah Beyaz Aşk’ın macerası bu akşam başlıyor. Kanal D ekranlarının iddialı yeni sezon dizilerinden Siyah Beyaz Aşk, Sevmeyi unutmuş, gerektiğinde gözünü karartıp can alabilen Ferhat’la; yüreği sevgi dolu, kendini insanları iyileştirmeye adamış doktor Aslı’nın hikayesini anlatıyor. Başrollerinde İbrahim Çelikkol, Birce Akalay’ın yanı sıra Muhammet Uzuner ve Arzu Gamze Kılınç’ın yer aldığı dizinin yönetmenliğini Yasin Uslu üstlenirken, senaryosunu ise Eylem Canpolat ve Sema Ergenekon kaleme alıyor.



SİYAH BEYAZ AŞK 1. BÖLÜM ÖZETİ

Ferhat babası kadar sevdiği Namık’ın bilgisayarının çalındığını öğrenir. Bilgisayarın içindeki belgelerin ortaya çıkması Namık’ın yıllardır hazırlandığı belediye başkanlığı seçimlerini kaybetmesi ve hapse girmesi demektir. Ferhat bilgisayarı çalan Adem’i yakalar ve tam konuşturacakken Adem vurulur. Ferhat’ın bilgisayarı bulabilmesi için Adem’i yaşatması gerekmektedir. Genel cerrah olan Aslı, bir doktor arkadaşına yardım amacıyla onun yerine göreve gider ve kendini Ferhatların çiftliğinde bulur. Vurulmuş adamı ameliyat etmek zorundadır. Kanunsuz bir olaya karışmak istemeyen Aslı, Ferhat’ın oyununa gelip ameliyatı yapar. Aslı adamın hayatını kurtarıp çiftlikten elini kolunu salla sallaya çıkabileceğini düşünmektedir. Oysa olaylar hiç de planladığı gibi gelişmez. Ferhat ve Aslı’nın hayatları o günden sonra bambaşka bir yöne doğru akma

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Etiketler: Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm , siyah beyaz aşk 1. bölüm , dizifragman
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