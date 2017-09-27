Siyah Beyaz Aşk 1. bölüm fragmanı merak uyandırdı… Ne zaman başlayacak?

Kanal D ekranında D Productions imzalı yeni bir yapım daha geri sayıma başladı: Siyah Beyaz Aşk... Başrollerinde İbrahim Çelikkol, Birce Akalay’ın yanı sıra Muhammet Uzuner ve Arzu Gamze Kılınç’ın yer aldığı dizinin yönetmenliğini Yasin Uslu üstlenirken, senaryosunu ise Eylem Canpolat ve Sema Ergenekon kaleme alıyor. Doktor Aslı Çınar, kiralık katil Ferhat'ın hedefi oluyor; kötülükle mücadele onun için yaşam savaşına dönüşüyor! Büyük bir merakla beklenen Siyah Beyaz Aşk, yakında Kanal D ekranlarında olacak.

SİYAH BEYAZ AŞK KONUSU

Sevmeyi unutmuş, gerektiğinde gözünü karartıp can alabilen Ferhat’la; yüreği sevgi dolu, kendini insanları iyileştirmeye adamış doktor Aslı’nın hikayesini konu alan “Siyah Beyaz Aşk” ın genel hikayesi ve künyesi şöyle;



Erkeğin kararmış kalbine, çiçek açtırmaya yemin etmiş bir kadın düşer. Can alan el, hayat veren elle buluşur. Aşk en olmazı oldurur. Çünkü Aşk bütün kötülükleri temize çeker, değiştirir, iyileştirir!



Ferhat, peşine düştüğü adamı yaşatmak için bir doktora ihtiyaç duyar. Kendini insanları iyileştirmeye adamış olan doktor Aslı ile yolları bu sebeple kesişir. Hayatta asla yan yana gelemeyecek, siyahla beyaz kadar zıt iki insan. Aslı, zorla alıkonulduğu çiftlikte baskı altında yaralı bir adama hayat vermeye çalışırken görmemesi gereken bir şey görür. İyilik meleği sandığı, Ferhat’ın dayısı Namık’ın aslında bir katil olduğuna tanık olur. Artık Aslı’nın yaşaması imkansızdır. Namık tarafından ölüm fermanı imzalanır. Ferhat tam Aslı’yı öldüreceği sırada ona yaşaması için bir şans tanır. Tek bir şartla… Aslı’nın hayatını değiştirecek bir şartla. Bu “şart” hem Aslı’nın hem de Ferhat’ın hayatını kökünden değiştirecektir.