SİYAD 2017’nin en iyisini seçti: ‘Yaşamın Kıyısında’

‘New York Çeteleri’ filminin senaristi olarak tanınan Kenneth Lonergan’ın yönettiği ‘Yaşamın Kıyısında’ (Manchester by the Sea), Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyeleri tarafından yapılan oylama sonucunda 2017’nin en iyi filmi seçildi. Sıhhi tesisat, elektrik, kapıcılık gibi sıradan işler yaparak geçimini sağlamaya çalışan ve kalp hastası abisinin hastaneye kaldırılması üzerine uzun yıllardır uğramadığı kasabaya dönen Lee Chandler’in hikayesini anlatan filmin başrolünde Casey Affleck ve Michelle Williams yer alıyor.
Geçen yıl Türkiye’de vizyona giren tüm yabancı filmler arasında yapılan oylama sonucunda belirlenen ‘2017’nin en iyi 20 filmi’ listesinin ikinci sırasında ‘Toni Erdmann’, üçüncü sırasında ise ‘Beden ve Ruh’ yer aldı.
Listelinin devamı şöyle sıralandı:
4) Ay Işığı - Moonlight
5) Neruda
6) American Honey
7) ‘93 Yazı – Estiu 1993
8) Paterson
9) Umudun Öteki Yüzü – Toivon tualla puolen
10) Hizmetçi – Ah-ga-ssi
11) Kare – The Square
12) Loving Vincent
13) Dunkirk
14) Hayalet Hikayesi – Personal Shopper
15) Satıcı - Forushande
16) Blade Runner 2049
17) anne! – mother!
18) Jackie
19) Aquarius
20) Soygun – Good Time
SİYAD ayrıca 2017 Türkiye Sineması Ödülleri’nin belgesel, kısa film ve fantastik film dallarındaki adaylarını da açıkladı. 2017 Türkiye Sineması Ödülleri’nin kazananları mart ayında gerçekleştirilecek 50. SİYAD Ödülleri töreninde açıklanacak.
50. SİYAD Ödülleri
Kısa Film Ödülü adayları:
Hastabakıcı / Soner Sert
Hinterlant / Sinan Kesova
Kötü Kız / Ayçe Kartal
Sirayet / Nur Cihan Özdoğan
Toprak / Alican Durbaş
Giovanni Scognamillo anısına verilen Fantastik Film Ödülü adayları:
Buğday / Semih Kaplanoğlu
Durak / Serdar Gözelekli, Muammer Koçak
Genco / Ali Kemal Çınar
Kötü Kız / Ayçe Kartal
Siccin 4 / Alper Mestçi
Uzun Metraj Belgesel Film Ödülü adayları:
Benim Varoş Hikayem / Yunus Ozan Korkut
Blue / Serhat Ünver
Gözyaşına Yer Yok / Reyan Tuvi
Uçurumun Kıyısında Türkiye
Üçüncü Bölgeden Hücum Varyasyonları / Sedat Şahin, Murat Adıyaman
Kısa Metraj Belgesel Film Ödülü adayları:
Bıraktığın Yerden / Volkan Güney Eker
Görünmez Duvarlarım / Nurbanu Asena
Vahşi Zevkler / Halil Yetiş