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    Haberler >Kitap Sanat>SİYAD 2017’nin en iyisini seçti: ‘Yaşamın Kıyısında’

    SİYAD 2017’nin en iyisini seçti: ‘Yaşamın Kıyısında’

    Hürriyet Haber
    29.01.2018 - 15:31 | Son Güncelleme:

    Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyeleri, Kenneth Lonergan’ın yönettiği ‘Yaşamın Kıyısında’yı (Manchester by the Sea) 2017’nin en iyi yabancı filmi seçti. Yılın en iyi 20 filminin sıralandığı listenin ikinci sırasında ‘Toni Erdmann’, üçüncü sırasında ise ‘Beden ve Ruh’ yer aldı.

     

    ‘New York Çeteleri’ filminin senaristi olarak tanınan Kenneth Lonergan’ın yönettiği ‘Yaşamın Kıyısında’ (Manchester by the Sea), Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyeleri tarafından yapılan oylama sonucunda 2017’nin en iyi filmi seçildi. Sıhhi tesisat, elektrik, kapıcılık gibi sıradan işler yaparak geçimini sağlamaya çalışan ve kalp hastası abisinin hastaneye kaldırılması üzerine uzun yıllardır uğramadığı kasabaya dönen Lee Chandler’in hikayesini anlatan filmin başrolünde Casey Affleck ve Michelle Williams yer alıyor.
    Geçen yıl Türkiye’de vizyona giren tüm yabancı filmler arasında yapılan oylama sonucunda belirlenen ‘2017’nin en iyi 20 filmi’ listesinin ikinci sırasında ‘Toni Erdmann’, üçüncü sırasında ise ‘Beden ve Ruh’ yer aldı.
    Listelinin devamı şöyle sıralandı:
    4) Ay Işığı - Moonlight
    5) Neruda
    6) American Honey
    7) ‘93 Yazı – Estiu 1993
    8) Paterson
    9) Umudun Öteki Yüzü – Toivon tualla puolen
    10) Hizmetçi – Ah-ga-ssi
    11) Kare – The Square
    12) Loving Vincent
    13) Dunkirk
    14) Hayalet Hikayesi – Personal Shopper
    15) Satıcı - Forushande
    16) Blade Runner 2049
    17) anne! – mother!
    18) Jackie
    19) Aquarius
    20) Soygun – Good Time

    SİYAD ayrıca 2017 Türkiye Sineması Ödülleri’nin belgesel, kısa film ve fantastik film dallarındaki adaylarını da açıkladı. 2017 Türkiye Sineması Ödülleri’nin kazananları mart ayında gerçekleştirilecek 50. SİYAD Ödülleri töreninde açıklanacak.

    50. SİYAD Ödülleri
    Kısa Film Ödülü adayları:
    Hastabakıcı / Soner Sert
    Hinterlant / Sinan Kesova
    Kötü Kız / Ayçe Kartal
    Sirayet / Nur Cihan Özdoğan
    Toprak / Alican Durbaş

    Giovanni Scognamillo anısına verilen Fantastik Film Ödülü adayları:
    Buğday / Semih Kaplanoğlu
    Durak / Serdar Gözelekli, Muammer Koçak
    Genco / Ali Kemal Çınar
    Kötü Kız / Ayçe Kartal
    Siccin 4 / Alper Mestçi

    Uzun Metraj Belgesel Film Ödülü adayları:
    Benim Varoş Hikayem / Yunus Ozan Korkut
    Blue / Serhat Ünver
    Gözyaşına Yer Yok / Reyan Tuvi
    Uçurumun Kıyısında Türkiye
    Üçüncü Bölgeden Hücum Varyasyonları / Sedat Şahin, Murat Adıyaman

    Kısa Metraj Belgesel Film Ödülü adayları:
    Bıraktığın Yerden / Volkan Güney Eker
    Görünmez Duvarlarım / Nurbanu Asena
    Vahşi Zevkler / Halil Yetiş

     

    Etiketler: Yaşamın Kıyısında / Manchester by the Sea , SİYAD yılın en iyi yabancı filmi 2017 , 2017'nin en iyi filmleri
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