SİYAD 2017’nin en iyisini seçti: ‘Yaşamın Kıyısında’

‘New York Çeteleri’ filminin senaristi olarak tanınan Kenneth Lonergan’ın yönettiği ‘Yaşamın Kıyısında’ (Manchester by the Sea), Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyeleri tarafından yapılan oylama sonucunda 2017’nin en iyi filmi seçildi. Sıhhi tesisat, elektrik, kapıcılık gibi sıradan işler yaparak geçimini sağlamaya çalışan ve kalp hastası abisinin hastaneye kaldırılması üzerine uzun yıllardır uğramadığı kasabaya dönen Lee Chandler’in hikayesini anlatan filmin başrolünde Casey Affleck ve Michelle Williams yer alıyor.

Geçen yıl Türkiye’de vizyona giren tüm yabancı filmler arasında yapılan oylama sonucunda belirlenen ‘2017’nin en iyi 20 filmi’ listesinin ikinci sırasında ‘Toni Erdmann’, üçüncü sırasında ise ‘Beden ve Ruh’ yer aldı.

Listelinin devamı şöyle sıralandı:

4) Ay Işığı - Moonlight

5) Neruda

6) American Honey

7) ‘93 Yazı – Estiu 1993

8) Paterson

9) Umudun Öteki Yüzü – Toivon tualla puolen

10) Hizmetçi – Ah-ga-ssi

11) Kare – The Square

12) Loving Vincent

13) Dunkirk

14) Hayalet Hikayesi – Personal Shopper

15) Satıcı - Forushande

16) Blade Runner 2049

17) anne! – mother!

18) Jackie

19) Aquarius

20) Soygun – Good Time

SİYAD ayrıca 2017 Türkiye Sineması Ödülleri’nin belgesel, kısa film ve fantastik film dallarındaki adaylarını da açıkladı. 2017 Türkiye Sineması Ödülleri’nin kazananları mart ayında gerçekleştirilecek 50. SİYAD Ödülleri töreninde açıklanacak.

50. SİYAD Ödülleri

Kısa Film Ödülü adayları:

Hastabakıcı / Soner Sert

Hinterlant / Sinan Kesova

Kötü Kız / Ayçe Kartal

Sirayet / Nur Cihan Özdoğan

Toprak / Alican Durbaş

Giovanni Scognamillo anısına verilen Fantastik Film Ödülü adayları:

Buğday / Semih Kaplanoğlu

Durak / Serdar Gözelekli, Muammer Koçak

Genco / Ali Kemal Çınar

Kötü Kız / Ayçe Kartal

Siccin 4 / Alper Mestçi

Uzun Metraj Belgesel Film Ödülü adayları:

Benim Varoş Hikayem / Yunus Ozan Korkut

Blue / Serhat Ünver

Gözyaşına Yer Yok / Reyan Tuvi

Uçurumun Kıyısında Türkiye

Üçüncü Bölgeden Hücum Varyasyonları / Sedat Şahin, Murat Adıyaman

Kısa Metraj Belgesel Film Ödülü adayları:

Bıraktığın Yerden / Volkan Güney Eker

Görünmez Duvarlarım / Nurbanu Asena

Vahşi Zevkler / Halil Yetiş