Sivrisinek ısırığı yüzünden iki bacağından oldu

Alman Koelner Express gazetesinin haberine göre, geçen Mart’ta 43 yaşındaki kadının çöp atmak için evden çıktığında bir sivrisinek tarafından ısırıldığı belirtildi. Kadının sözlerine göre, bir süre sonra ısırık çevresinde şişlik oluştu, ardından da kemik ağrıları ve baş dönmeleri meydana geldi.

Hastaneye kaldırılan kadının ilk muayeneden sonra evine gönderildiğini kaydeden gazete kadının sağlık durumunun giderek daha da kötüleşmesi üzerine kocasının kendisini tekrar hastaneye getirdiğini yazdı.

Hastanede bir hafta boyunca komada kalan kadının bacak ve ellerinde kararmanın başlaması üzerine doktorlar iki bacağını ve sol kolunun ön kısmını kesmek zorunda kaldı. Haberde doktorların sivrisineğin ısırırken kan zehirlenmesine yol açan enfeksiyon bulaştırdığı tahmininde bulundukları belirtildi.