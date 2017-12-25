Sivillere yargı zırhı mahkemelik: ‘Bu hüküm örtülü af getiriyor’

24 Aralık Pazar günü Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’deki (KHK) ‘olağanüstü’ hükümler üzerine CHP ve HDP harekete geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Merkez Yönetim Kurulu’nu olağanüstü topladı ve KHK’ları Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) götürmeye karar verdi. HDP yönetimi de 9 Ocak 2018 tarihine kadar tatilde olan Meclis’in olağanüstü toplantıya çağrılmasını istedi. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), tepkilere neden olan son KHK düzenlemesini masaya yatırmak için Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü topladı. Toplantı sonrası konuşan CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, şunları söyledi:

‘ÇETE MADDESİ’

“Anlaşılan gelecek sandığa kadar Türkiye’yi OHAL şartlarında yaşatmak istiyorlar. Bu OHAL KHK’ları, Türkiye’de devleti ve toplumu militarize eden anlayışın çok açık işaretlerini veriyor. Tek adam rejimini tahkim etmeye çalışıyorlar. Buradan demokrasi değil faşist rejimler çıkar, diktatörlükler çıkar. Militarist bir toplum, militarist bir devlet yaratılmaya çalışılıyor. Bu madde iktidar eliyle sivil silahlı çete kurma maddesidir. ‘Niyetimiz o değildi’ diyorlar. Niyetiniz o değilse doğru ifade edin. Bu hüküm örtülü af getirmektedir. Peki darbe girişimine katıldı diye, günahı olmayıp da öldürülenlerin hesabı ne olacak? Bu aynı zamanda bir cezadan muafiyet. Bundan sonra da, terörle mücadele ediyorum adı altında, ‘Benim korumam ve kollamam adına bunları yaparsan, ben sana ceza verilmeyecek ortam yaratabilirim’in işaretidir. Bu, toplumun bağrına fitili çekilmiş bomba koymaktır. Türkiye’yi bir ateşin içine atmak peşinde misiniz?

DOĞRU YAZSALARDI

(AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal’in “Sadece 15-16 Temmuz’u kapsıyor” sözlerine yanıt) Meramını doğru anlatsa, doğru yazsalardı. Kaldı ki o dönemi bile ifade etti, resmi hiçbir görevi olmayanların köprü üzerinde sadece emirle oraya gitmiş olan er ve erbaşların linç edilmesini hangi vicdan kabul edilecek? Bunun hesabı sorulmayacak mı? Niyet ettiğiniz şeyi doğru yazarsınız.”



