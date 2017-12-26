Sivile yargı muafiyeti maddesi değişecek mi? Hükümetten açıklama geldi

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ son yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ilgili Habertürk televizyonunda açıklama yaptı. Bozdağ, özetle şöyle konuştu: "Şimdi yasa 15 Temmuz'u hem darbe teşebbüsü olarak değerlendiriyor, hem de darbe teşebbüsü boyunca katılan teröristlerin yaptığı her bir eylemi de terör eylemi olarak değerlendiriyor. Yoksa terör eylemlerini ayrı, darbe teşebbüsüne ayrı düzenleme yapmıyor. Buradaki hükmün aynını devam ettiriyor. Darbe teşebbüsünde bulunanlar ve terör eylemi yapanlar ile, bunları bastırmaya çalışanları kast ediyor. Kesinlikle başka bir anlam ifade etmiyor. Bunun özellikle altını çizmekte fayda var.

SORU: HÜKÜMETİN "SİVİL SİLAHLI ÇETE KURMA" MADDESİ DİYE TANIMLADILAR BU MADDEYİ. BU KONUDA NE DERSİNİZ?

Bu tabi okuduğunu anlamamak olarak değerlendirmezsek, anlama zorluğu olarak değerlendirmezsek çok net söylüyorum kötü niyetli bir yorumdan başka bir şey değildir. Maddeyi sizinle paylaştım. 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleriyle, bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılmasından bahsediyor. Bu düzenleme 15 Temmuz'dan öncesini kapsamadığı gibi 16 Temmuz'dan sonrasını kapsayan bir düzenleme değildir. Kim ki bu düzenlemeyi 16 Temmuz'dan sonrayı kapsıyor diye yorumluyorsa, ya doğru dürüst okumamıştır. "Ben bu maddeleri dikkatle okudum" diyorsa okuduğunu anlamıyordur. "Okuduğumu anladım" diyorsa art niyetli yorum yapıyordur. 15 Temmuz'dan öncesine yürütülemediği gibi bu madde, darbe teşebbüsünün bastırılmasından sonraki sürece de uygulanamaz. Bundan sonraki olayları düzenlemiyor. Geçmişe dönük bir hukuka uygunluk düzenlemesidir. "Devlet çete kuruyor" demek ne demek? Bu devlete, millete hakarettir. sokağa çıkan, darbeyi önlemeye çalışan insanlara hakaret ediyorlar, saygısızlık ediyorlar. Türkiye'de bundan sonra darbe olduğu zaman vatandaş tankın önüne çıkmayacak mı? Dişe diş mücadele etmeyecek mi? Türkiye'de bundan sonra kimse darbe marbe yapamaz. 15 Temmuz'da verdiği dersi yapanlara verecektir. Vatandaşları korkutuyorlar, tehdit ediyorlar. "Sokağa çıkmayın, darbe teşebbüsü olursa tankların üstüne çıkmayın, darbe teşebbüsüne karışan askerleri tanklardan indirmeyin. Bak sizin başınıza ne işler gelir" anlamında çok net bir tehdit gönderme anlamı var.

SORU: METİNDE MUĞLAKLIK OLDUĞU YÖNÜNDE ELEŞTİRİLER VAR. DEĞİŞİKLİK DÜŞÜNÜLÜYOR MU?

Bu metinde bir muğlaklık yok. Anlaşılamayan hiçbir şey yok. Metinde eksiklik olur onu giderirsiniz, yanlışlığı düzeltirsiniz. Ama bu metinde yanlışlık eksiklik de yoktur. Güneş gibi ortada her şey. Bu metin üzerinden yorum yapanlar CHP'nin yorumu üzerine doğru kabul ederek yorum yaptıklarını düşünüyorum. İki maddeyi birlikte değerlendirdiklerinde onu bir kişi alıp çıplak gözle okuduğunda bu yapılan yorumların ne kadar artniyetli yorumlar olduğunu göreceklerdir.

SORU: CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU AÇIKLADI. BU DÜZENLEME GENEL VE ÖRTÜLÜ BİR AF İÇERİYOR MU?

Bu düzenleme genel veya özel veya örtülü bir aftır" demek 15 Temmuz darbe teşebbüsünü engellemeye çalışırken şehit olan bütün şehitlerimize hakarettir. Yakınlarına hakarettir. Suçlular hakkında af yapılır. Darbe teşebbüsünü engelleyen kahramanlar bir suç işlemediler. Bizim ceza kanunumuzun neresinde böyle bir suç var? Eğer 15 Temmuz kahramanlarını suçlu kabul ediyorsa CHP çıkıp bunu açıklaması lazım. Buna af diyenler darbenin başarısızlığına üzülenlerdir, darbeseverlerdir bunlar. 12 Eylül darbesini yapanlar, darbecileri himaye eden bir düzenleme yaptılar. Yargılama engeli koydular. Biz ne yapıyoruz? Af mı getiriyoruz, yargılama engeli mi koyuyoruz? Hayır. Cumhuriyeti koruyan kahramanları himaye eden bir düzenleme yapıyoruz. Bu düzenleme olmasa dahi 15 Temmuz darbe teşebbüsünü engellemek için sokağa çıkan vatandaşlarımızı hiçbir savcı bu vatandaşlarımıza bu soruşturma başlatma aklının ucundan dahi geçirmez. Olmaz böyle bir şey. Peki niye getirdik biz bunu? Şimdi Fetulahçı terör örgütünün bazı teröristleri, sözcülüğünü yapan CHP, bu darbe teşebbüsünü ölüm pahasına engelleyen kahramanlar üzerinden onları tehdit eden, doğrudan-dolaylı açıklamalar oldu. Bunlar yargılanacaklar, yargılanan FETÖ'Cü teröristler, şehitlerin yakınlarına, gazilere onlara tehditleri var. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var. Şimdi 15 Temmuz'u engellemek için meydanlara çıkmış insanlarımızı, "Kamu malına zarar verdin" "Sen darbeci askeri çıkardın, elini ayağını bağladın, darp ettin" diye oradan kalkıp bu kahramanlara soruşturma mı açılacak? Tazminat davası mı açılacak? Olacak iş mi bu? Burada FETÖ terör örgütünün beklentilerini karşılayan bir iddiada bulunuluyor. Bu fevkalade yanlıştır. Anayasa KHK çıkartma yetkisini hükümete vermektedir. Dilediği zaman çıkartma hakkına sahiptir. Dolayısıyla darbe teşebbüsünden sonra OHAL ilan ettiğimizde de Meclis biliyorsunuz tatildeydi. Sonra toplandı kararı uygun buldu, ağustos aylarında kararname çıkardı o zaman da Meclis tatildeydi."