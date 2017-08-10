‘Sivildim’ dedi üniformalı çıktı

YÜZ ANALİZİ İSTEDİLER

İddianamede sivil imam olarak nitelendirilen sivil sanıklar, üste olduklarına ilişkin kamera görüntülerindeki kişilerin kendileri olmadığını belirterek, savcılık sorgularındaki “Sosyal etkinlik için geldim”, “Tarla bakmaya geldim” yönündeki savunmalarını tekrarladılar. Asker kökenli sanıklar da 143. Filo’daki açık görüntülerine ilişkin ‘yüz analizi’ yapılmasını talep ettiler. Savcılık sorgularında üste ‘sivil şahıs’ gördüklerini belirten asker kökenli sanıklar, mahkemede ifadelerini ‘sivil giyimli asker şahıslar’ olarak düzelttiler. Sanıklar, 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü’nde bulunmalarını “tesadüf”, “İstanbul’a uçmak için gelmiştim”, “devre arkadaşımı ziyaret” gerekçeleriyle açıkladılar.

Benzer bir savunma da dünkü duruşmada yapıldı. Koçyiğit, Adil Öksüz’ün yönetiminde Ankara’daki villada yapılan darbe toplantılarına katıldığı iddiasını ve örgüt üyeliği suçlamasını reddetti. Koçyiğit, gizli tanıklar Şapka ve Kuzgun’un “iftiraları” nedeniyle sanık sandalyesinde bulunduğunu, kendisinin yerine onların yargılanması gerektiğini savundu. Koçyiğit savunmasında, sivil sanıklar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Harun Biniş ve Nurettin Oruç’u tanımadığını vurguladı.

FETÖ’YÜ DERS KİTAPLARINA KOYDUM

Koçyiğit, 17 Ağustos 2015’te Jandarma İstihbarat Okulu’nda göreve başladığını kaydederek “Okulda okutulan ders kitabı ve notlardaki terör örgütü listelerinde FETÖ/PDY’nin olmadığını tespit ettim. Yaptığım çalışmalarla Jandarma’nın ders kitaplarındaki terör listesine FETÖ/PDY eklendi” iddiasında bulundu.

Görüntüdeki ben değilim

Koçyiğit bütün savunması boyunca Akıncı Hava Üssü’nde sivil giyindiğini vurguladı. Ancak Mahkeme Başkanı Selfet Giray, üniformalı olarak 143. Filo’nun koridorlarındaki görüntülerini gösterince Koçyiğit, “Ben değilim” yanıtını verdi. Koçyiğit’in savunmasına bir izleyici “pinokyo” sözleriyle tepki gösterdi.

Sivil yoktu

HTS kayıtlarında ABD’deki bir numara ile yaptığı görüşmeyle ilgili olarak da Koçyiğit, “Kiminle görüştüğümü bilmiyorum. Türkiye’den bir numarayı aramış, o şahıs aradığım anda ABD’de ise ve GSM numarasını farklı bir numaraya yönlendirmiş, farklı programlar kullanarak ABD’deki bir numara gibi gösteren bir program kullanmışsa ancak HTS raporlarını gördükten sonra anlamaya çalışabilirim” dedi. “Üste sivil gördünüz mü” sorusuna da “Sivil kıyafetli asker olduğu anlaşılan kişiler vardı” yanıtı verdi.