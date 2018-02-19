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    Sivil şehidin ailesine 2 ev alındı

    Ramazan ÇELİK/DHA
    19.02.2018 - 15:30 | Son Güncelleme:

    Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde havanlı saldırı sonucu şehit olan 30 yaşındaki Şahin Elitaş'ın ailesine çalıştığı Enerjisa tarafından 2 ev alındı.

    Suriye'nin Afrin bölgesinden 22 Ocak'ta atılan havanın isabet ettiği Kaletepe Mahallesi Zafer Toga Karakolu yakınlarındaki jeneratörü tamir ederken şehit düşen Şahin Elitaş'ın geride kalan eşi, 2 çocuğu ve babasına Enerjisa Toroslar tarafından alınan 2 evin tapusu Kırıkhan Kaymakamlığı'nda düzenlenen törenle teslim edildi. Evlerin tapusunun aileye teslim edilmesine Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Toroslar Enerjisa Direktörü Mehmet Kaya, Enerjisa Toroslar EDAŞ Bölge Müdürü Aydın Şahin de katıldı.

    Etiketler: Hatay , Şehit , Zeytin Dalı Harekatı , son dakika
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