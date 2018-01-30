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    Sivil kaygımız olmasa 15 günde biterdi

    ANKARA
    30.01.2018 - 21:44 | Son Güncelleme:

    Afrin’e yönelik Zeytin Dalı harekâtıyla ilgili Meclis’i bilgilendiren Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TSK ve ÖSO kaynaklı hiçbir sivil kayıp olmadığını belirterek, “Sivillerle ilgili zayiat kaygımız olmasaydı hiç kuşkunuz olmasın bu harekât en geç 15 gün içinde tamamlanırdı” dedi. Canikli şu bilgileri verdi:

    NELER KONUŞULDUĞUNU BİLİYORUZ

    TERÖR örgütüne verdiği desteği çekmek için ABD’yi ikna etmak amacıyla bütün yollar, bütün yöntemler denenmiştir. Ama ne yazık ki ABD, bu politikasından vazgeçmemiştir. Terör örgütü, doğrudan ülkemizin bağımsızlığını ve hükümranlığını hedef almaktadır. Bu mücadele Türkiye için bir varoluşsal mücadeledir ve en doğal hakkımızdır. Eğer operasyon başlatılmamış olsaydı çok daha büyük bedeller ödemek zorunda kalacaktı Türkiye. NATO müttefikimiz ABD ne yazık ki müttefiklik unsurlarıyla bağdaşmayan adımlar atmaya devam ediyor. Bu açıdan bakıldığında artık sözün bittiği noktadayız. Maalesef sözlerin bir inandırıcılığı kalmadı. Halbuki Türkiye’nin sınırları aslında NATO sınırlarıdır. Bu operasyonla biz aslında NATO’nun sınırlarını da koruyoruz. Suriye’nin değişik bölgelerinden şu anda Afrin’e getirilen DEAŞ’lı teröristler savaştırılıyorlar. Kimin eli kimin cebinde biliyoruz. Arka masalarda neler konuşulduğunu biliyoruz.

    İÇERİYE DE OPERASYON

    ÖSO, Mehmetçikle birlikte kendi topraklarını işgal eden teröristlerden temizlemek için kahramanca mücadele etmektedir. ÖSO, Suriyelilerin Türkiye tarafından desteklenen temsilcileri ve ete kemiğe bürünmüş halidir. Bu çerçevede ÖSO’yu terörist sıfatıyla tanımlamak en hafif ifadeyle cahilliktir. Böyle bir tanımlama, Türk milletine, TSK’ya hakarettir. TSK’nın sivil zayiat hassasiyeti hiçbir orduda olmayacak kadar yüksektir.
    İçimizdeki terör destekçileri maalesef sivillerin bombalandığına dair yalanlar ve iftiraları kamuouyla paylaşmaktadır. Bu mücadele Zeytin Dalı operasyonuyla dışarıdaki teröristlere karşı yapılırken, içeride de onların işbirlikçilerine karşı da yürütülmektedir. Bu ülkeye ihanet eden herkes hukuk kuralları çerçevesinde hak ettikleri cezaya mutlaka çarptırılacaktır.” 

    TOPRAKLARI KİM ALACAK

    ZAMAN zaman soruyorlar; ‘Bu operasyon ne kadar sürecek?’ Bölge terörden tamamen temizlenene kadar operasyon devam edecek. Yine soruyorlar; ‘Teröristlerden temizlenen toprakları kime vereceksiniz?’ Fırat Kalkanı harekâtıyla temizlenen bölgelerde ne yaptıysak onu yapacağız. Yani topraklarından ayrılmış olan bölge halkı öncelikle evlerine dönecekler. Bu şekilde ülkemizdeki çok sayıda Suriyelinin Afrin bölgesine döneceğini tahmin ediyoruz. Türkiye bu süreçte onlara destek verecek ve kendi güvenliklerini sağlayacak tedbirleri alacak. Daha sonra Türkiye bölgeyi, demokratik yöntemle işbaşına gelecek olan ve tüm Suriye halkını temsil edecek olan Suriye hükümetine teslim edecektir.

    Etiketler: gazetehaberleri , son dakika
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