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    Sivil imamlarla görüntüye yorum yapamadı

    ANKARA
    16 Ağustos 2017 - 23:29Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 23:29

    DARBE girişimi sırasında Akıncı Üssü’ndeki faaliyetlere ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden 486 sanığın yargılandığı davada dün eski kurmay albay Ali Durmuş’un çapraz sorgusu yapıldı.

    Soruları genellikle “Hatırlamıyorum, HTS kayıtlarından bakıp ona göre yanıt vermem lazım” diyerek geçiştiren Durmuş, Akıncı Üssü’ndeki 143. Filo koridorunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri izlettirilince “Görüntüler ve HTS kayıtları henüz bana verilmediği için cevap vermek istemiyorum” dedi. Uçuş tulumu ile koridorda yürüdüğü görüntüleri ekrana yansıtılan Durmuş, tulum giyip giymediğini hatırlamadığını da öne sürdü. Durmuş’a, 143. Filo koridorunda, darbeyi yöneten sivil isimlerden Harun Biniş ile filo komutanının odasına giriş çıkış yaptığı görüntüleri de izlettirildi. Yanındaki kişi sorulan Durmuş, “Tanımıyorum, şu anda savunma yapmayacağım. Görüntüler bana verilsin izledikten sonra cevap vereceğim” dedi. Filo komutanının odasına diğer sivil imam olduğu iddia edilen Kemal Batmaz ile girerken görüntüleri ekrana yansıtılan sanık Durmuş, “Bununla ilgili yorum yapmak istemiyorum” diyerek soruları yanıtsız bıraktı. Mahkeme Başkanı Selfet Giray’ın, “143. Filo koridorunda kalabalık içinde odalara girip çıkıyorsun, darbeye teşebbüs o gece hiç mi konuşulmadı?” sorusu üzerine de “Darbe oluyor diye bir şey duymadım” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , fetö , 15 temmuz
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