Sivil imamdan şaka gibi ifade! Akıncı Üssü'ne 'happy hour' için gitmiş!

Çiçek, dünkü savunmasında özetle şunları söyledi:



PATIR PATIR SİLA SESİ GELİYORDU



“Akşam 19.30-20.00 arası Akıncı Üssü'ne gittim. Ahmet Özçetin beni aracıyla aldı. İçeriye girdik. Lojmanlara yakın bir yerde sohbet etmeye başlamışken telefonu çaldı. Benden uzaklaşarak telefonla görüştü. ‘Siz burada biraz bekleyin, acil bir durum var, biraz oyalanın, benim gidip gelmem lazım’ deyip gitti. Ben orada kaldım. Daha sonra nizamiyeye gittim giriş çıkışlar yasak dendi. Bir süre sonra uçak, helikopter sesi gelmeye başladı. Gece 12.00 gibi nizamiyeye doğru yürüdüm, halk toplanmıştı, patır patır silah sesi geliyordu. Oradan çıkamayacağımı anlayınca lojman bölgesinde saklandım. Sabah da tel örgülerden atlayarak oradan kaçtım.



FETÖ ELEBAŞISINA KORUMA AKRABAM YOK



İddialarda bulunan şahıs İlkay Ateş. Kendisi ile tanışıklığım yok. Ben kurmay subayların abisiymişim, ‘delil ne duyumlarım var’ diyor. Böyle bir adam olsaydım çıkardı. Hem benim kardeşim düz bakımcı, cıscıbıldak bir subay. Akıncı Üssü'nde o akşam bir kenara çekilip ben bu işin içinde değilim demiş. Şimdi o da yargılanıyor. Ama suçluysa o da cezasını çeksin. Akrabalarımdan birisi FETÖ'nün korumasıymış. Bu çok somut bir iddia. Hakan Çiçek nüfus kaydına girince yedi ceddi çıkıyor. Benim yedi ceddimden biri FETÖ elebaşısının korumasını yapıyormuş. Yok öyle birşey. Böyle birşey olsa da bu benim açımdan suç mudur?



EN GÜZEL TİCARETİ BU HÜKÜMET DÖNEMİNDE YAPTIM



3 çocuğum var. Hiçbirini FETÖ okullarında okutmadım. FETÖ şirketleriyle de hiçbir ticaretim olmamıştır. Ben serbest bir tüccarım. Ben anayasamıza bu ülkenin vatandaşı olmaktan da gurur duyuyorum. Ben bu ülkenin bana verdiği imkanlarla ticaret yaptım. Okulum gizli FETÖ okulu olarak yazıldı. Bu adamların hiçbir okullarında bir lira borçları yok. Üç beş işadamı veriyorlar parayı okulculuk yapıyorlar. Benim 24 trilyon kredi borcum var ama gizli FETÖ okuluyum. Ben ticaretimin en güzel yıllarını son 10-15 yılda yaptım. Ben 15 yıldır bu ülkede istikrar görüyorum. Bunun nedeninin de tek parti hükümeti olduğuna tüm gönlümle inanıyorum. Ben bu inandığım şeyi yıkmakla yargılanıyorum.



HİÇBİRİNİN İMAMI OLMADIĞIMI İSPATA ÇALIŞIYORUM



Ben önce ikinci imamdım. Sonra kurmay imam oldum. Ben hiçbirinin imamı olmadığı ispatla çalışıyorum. Benden FETÖ'cü yaratmaya çalışıyorlar hepsi iftira. Ben tüccarım bu adamlarla hiçbir bağım yok. Ne 1 TL himmet vermişim ne de başka birşey. Ben FETÖ değilim. Evde bir tek kitabı yok. Ben vakıf değilim kavun değil ki bir tarafını koklamayayım da öğrenci seçeyim. Devlet bu insanlara görev vermiş ben bu insanların ne olduğunu nasıl bileyim?”