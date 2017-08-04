’Sivil imam’ Harun Biniş savunma yapmadı

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi içerisindeki duruşma salonunda görülen davanın sabahki bölümünde, savunması dün biten ’sivil imam’ Nurettin Oruç’un çapraz sorgusu tamamlandı. Oruç, çapraz sorgusu sırasında Akıncı Üssü’nde 15 Temmuz gecesi güvenlik kamerasından alınan fotoğraf ve görüntünün kendisine ait olmadığını belirterek, "Bana soruşturma sırasında bunlar gösterilmedi, bahsedilmedi. Görüntülerin ısrarla bana verilmemesi ben de şüphe oluşturdu.



Dün de bu konuda sorulan sorulara ’Bir yapımcı olarak böyle görüntüler üretmek, montaj yapmak çok basit’ demiştim" diye konuştu.



BU BİR FETÖ DARBESİ Mİ?



Bir müşteki avukatı, Oruç’a FETÖ ile irtibatı ve iltisakı olmadığı yönündeki ifadesini hatırlatarak, "Peki bu darbe sizce bir FETÖ darbesi mi?" sorusunu yöneltti. Oruç, soruyu, "Dünkü savunmam sırasında sorduğum bazı sorular var. Bunların cevaplanması gerekiyor. Ama şu an itibariyle FETÖ olarak görüyorum" diye cevapladı.



GİTTİĞİ KÖYÜN İSMİNİ HATIRLAMADI



Bir müşteki avukatı, Oruç’a, Kazan’a belgesel çekmek için gittiğini söylediğini hatırlatarak, "Peki bu belgesel için kimlerle görüştünüz? Gittiğiniz köyün adını söyler misiniz? şeklinde sorular yöneltti. Oruç bu sorulara "Hatırlamıyorum" diye yanıt verdi. Bir avukat da, Oruç’a belgesel çekimi ve yapımcılıkla ilgili bazı teknik sorular yöneltti. Oruç, bu soruları, "Bu terimleri biliyorum ama açıklamak istemiyorum" şeklinde cevapladı.



SANIK AVUKATINA TEPKİ



Sanığın çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından avukatı Ertuğrul Cem Cihan savunma yaptı. Cihan’ın, müvekkilinin işkence gördüğünü ve cezaevinde tecrit edildiğini söylemesi salondaki müşteki yakınlarından tepki gördü. Avukata yönelik sinkaflı sözler sarf eden bir kişi salondan çıkartıldı.



AKIN ÖZTÜRK SAVUNMA YAPACAK



Nurettin Oruç’un savunması tamamlandıktan sonra Mahkeme Başkanı Selfet Giray, davada sivil imam olduğu gerekçesiyle yargılanan 4’üncü ’sivil imam’ Harun Biniş’in, avukatının mazeretinden dolayı savunmasının bugün alınmayacağını söyledi. Duruşmaya ara veren mahkeme, öğleden sonraki bölümde darbenin askeri kanadının bir numarası olduğu iddia edilen eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk’ün savunmasına geçileceğini belirtti.



