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    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 14 bin lira maaşla personel alımı yapıyor!

    Hürriyet Haber
    29.01.2018 - 16:38 | Son Güncelleme:

    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personel alımı için ilanın detaylarını yayımladı. Toplam 28 kişiye kadroda istihdam sağlayacak olan Sivil Havacılık Gel Müdürlüğü, adaylarda aranan şartları açıkladı. Peki, ayda 14 bin lira maaşla alım yapacak olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu hangi alanlarda ve nasıl yapılır? İşte, başvuru hakkında bazı bilgiler

    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu için müracaatları kabul ediyor. 28 kişilik kadrosunu genişletmek isteyen ve bu kapsamda belirtilen alanlarda alım gerçekleştirecek olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili detayları yayımladı. İşte, başvuruda bulunacak olan vatandaşların araştırdığı maaş bilgileri ve bazı detaylar

    HAVACILIK SERTİFİKASYON UZMANI (15 KİŞİ)

    Aranan Şart: Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik, Elektronik, Elektrik- Elektronik, Bilgisayar, Endüstri, Mekatronik, Makine, Uçak, Uzay, Havacılık, Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak, Hava aracı ve parçaları tasarımı, üretimi ve/veya sertifikasyonu konularında en az üç yıl tecrübe sahibi olmak, Alanı ile ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek.

    Ücret (Brüt):
    10 yıldan az mesleki tecrübeye sahip olanlar :13.623,00TL
    10-20yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar :14.025,06TL
    20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar :14.923,43TL

    Çalışılacak Yer:
    Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler-İstanbul, Antalya, Nevşehir

    HAVACILIK SİMÜLATÖR UZMANI (10 KİŞİ)

    Aranan Şart: Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik, Elektronik, Elektrik- Elektronik, Bilgisayar, Endüstri, Mekatronik, Makine, Uçak, Uzay, Havacılık, Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak, Havacılık Simülatörü Tasarımı, Üretimi ve/veya Sertifikasyonu konularında en az üç yıl tecrübe sahibi olmak, Alanı ile ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek.

    Ücret (Brüt):
    10 yıldan az mesleki tecrübeye sahip olanlar :9.078,77TL
    10-20yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar :9.343,00TL
    20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar :9.945,43 TL

    Çalışılacak Yer:
    Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler(İstanbul, Antalya, Nevşehir)

    BÜRO PERSONELİ (3 KİŞİ)

    Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmak (2 kişi)
    İlan tarihinde geçerli olan KPSS Ön lisans Programlarından P93 puan türüne sahip olmak . Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (internet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar Operatörlüğü veya Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Donanımı ön lisans
    programlarının birinden mezun olmak (1 kişi) İlan tarihinde geçerli olan KPSS Ön lisans Programlarından P93 puan türüne sahip olmak

    Ücret (Brüt):
    20 yıldan fazla mesleki tecrübeye sahip olanlar :2.865,25TL
    15-20yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar :2.747,94TL
    10-15 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar :2.644,36TL
    5-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar :2.543,95TL
    5 yıldan az mesleki tecrübeye sahip olanlar :2.439,32TL

    Çalışılacak Yer:
    Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler(İstanbul, Antalya, Nevşehir)

    BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

    Adaylar, Genel Müdürlüğümüzün İnternet adresinde ( www.shgm.gov.tr ) yer alan başvuru ekranından elektronik ortamda 29 / 01 /2018 – 09 / 02 / 2018 tarihleri arasında başvuru yapabilirler.

    2. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

    3. Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikte personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/ web adresinde yayımlanacaktır.

    4. Başvuru sahiplerince, başvuru işlemlerinin başlamasından Genel Müdürlük tarafından göreve başlatmaya ilişkin tebligat işlemleri tamamlanıncaya kadar herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunulamaz.

    DEĞERLENDİRME İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

    Büro Personeli pozisyonu için, KPSS den belirtilen puan türünden başvuran adaylar arasından puan sıralaması yapılmak suretiyle alım yapılacaktır.

    Havacılık Simülatör ve Havacılık Sertifikasyon Uzmanı pozisyonuna başvuran adaylara sözlü sınav yapılmak suretiyle alım yapılacaktır.

    Sözlü sınav tarihleri ve nihai sonuç Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

    Etiketler: personel alımı başvurusu , son dakika
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