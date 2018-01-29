Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 14 bin lira maaşla personel alımı yapıyor!

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu için müracaatları kabul ediyor. 28 kişilik kadrosunu genişletmek isteyen ve bu kapsamda belirtilen alanlarda alım gerçekleştirecek olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili detayları yayımladı. İşte, başvuruda bulunacak olan vatandaşların araştırdığı maaş bilgileri ve bazı detaylar

HAVACILIK SERTİFİKASYON UZMANI (15 KİŞİ)

Aranan Şart: Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik, Elektronik, Elektrik- Elektronik, Bilgisayar, Endüstri, Mekatronik, Makine, Uçak, Uzay, Havacılık, Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak, Hava aracı ve parçaları tasarımı, üretimi ve/veya sertifikasyonu konularında en az üç yıl tecrübe sahibi olmak, Alanı ile ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek.

Ücret (Brüt):

10 yıldan az mesleki tecrübeye sahip olanlar :13.623,00TL

10-20yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar :14.025,06TL

20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar :14.923,43TL

Çalışılacak Yer:

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler-İstanbul, Antalya, Nevşehir

HAVACILIK SİMÜLATÖR UZMANI (10 KİŞİ)

Aranan Şart: Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik, Elektronik, Elektrik- Elektronik, Bilgisayar, Endüstri, Mekatronik, Makine, Uçak, Uzay, Havacılık, Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak, Havacılık Simülatörü Tasarımı, Üretimi ve/veya Sertifikasyonu konularında en az üç yıl tecrübe sahibi olmak, Alanı ile ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek.

Ücret (Brüt):

10 yıldan az mesleki tecrübeye sahip olanlar :9.078,77TL

10-20yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar :9.343,00TL

20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar :9.945,43 TL

Çalışılacak Yer:

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler(İstanbul, Antalya, Nevşehir)

BÜRO PERSONELİ (3 KİŞİ)

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmak (2 kişi)

İlan tarihinde geçerli olan KPSS Ön lisans Programlarından P93 puan türüne sahip olmak . Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (internet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar Operatörlüğü veya Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Donanımı ön lisans

programlarının birinden mezun olmak (1 kişi) İlan tarihinde geçerli olan KPSS Ön lisans Programlarından P93 puan türüne sahip olmak

Ücret (Brüt):

20 yıldan fazla mesleki tecrübeye sahip olanlar :2.865,25TL

15-20yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar :2.747,94TL

10-15 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar :2.644,36TL

5-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar :2.543,95TL

5 yıldan az mesleki tecrübeye sahip olanlar :2.439,32TL

Çalışılacak Yer:

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler(İstanbul, Antalya, Nevşehir)

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Adaylar, Genel Müdürlüğümüzün İnternet adresinde ( www.shgm.gov.tr ) yer alan başvuru ekranından elektronik ortamda 29 / 01 /2018 – 09 / 02 / 2018 tarihleri arasında başvuru yapabilirler.

2. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

3. Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikte personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/ web adresinde yayımlanacaktır.

4. Başvuru sahiplerince, başvuru işlemlerinin başlamasından Genel Müdürlük tarafından göreve başlatmaya ilişkin tebligat işlemleri tamamlanıncaya kadar herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunulamaz.

DEĞERLENDİRME İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Büro Personeli pozisyonu için, KPSS den belirtilen puan türünden başvuran adaylar arasından puan sıralaması yapılmak suretiyle alım yapılacaktır.

Havacılık Simülatör ve Havacılık Sertifikasyon Uzmanı pozisyonuna başvuran adaylara sözlü sınav yapılmak suretiyle alım yapılacaktır.

Sözlü sınav tarihleri ve nihai sonuç Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecektir.