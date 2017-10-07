Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Siverek’te zırhlı araç devrildi: 2 polis yaralı

    Siverek’te zırhlı araç devrildi: 2 polis yaralı

    Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)
    07.10.2017 - 21:00 | Son Güncelleme:

    ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisi yaralandı.

    Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerini taşıyan zırhlı araç, kontrolden çıkıp orta refüjdeki elektrik direği ile ağaçlara çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Kazada, araçta bulunan polis memurları 29 yaşındaki Mehmet Ali Kocamaz ile 28 yaşındakiEkrem Elis yaralandı.

    Yaralı polisler, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    Etiketler: Şanlıurfa , Siverek , kaza
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri