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    Sivas’ta beklenen kar yağmadı, kayak merkezinde sezon açılmadı

    Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS (DHA)
    27.12.2017 - 13:27 | Son Güncelleme:

    SİVAS’ta hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bu yıl beklenen kar yağışı henüz gerçekleşmedi. 2 bin 552 metre yükseklikteki Yıldız Dağı’nda bulunan kayak merkezinde kar yağmadığı için sezon açılmadı. Kayak merkezinde suni karlama yöntemi uygulanıyor.

    Sivas’ta iklim şartlarına göre önceki yıllardaki gibi kasım ve aralık ayı içerisinde beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Kentte hava sıcaklığı gündüz 5-6 dereceye çıkarken, gece ise sıfırın altında 7-8 dereceye iniyor.

    Sivas’ta beklenen kar yağmadı, kayak merkezinde sezon açılmadıAralık ayının son haftasında da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle beklenen kar yağmadı. Özellikle kent merkezinde bu yıl birkaç kez kısa süreli yağan kar etkili olmadı.

    Sivas’ta beklenen kar yağmadı, kayak merkezinde sezon açılmadıVatandaşlar, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte günlerini dışarıda geçiriyor. Kar yağmaması nedeniyle Sivaslıların alışık olmadığı görüntüler ortaya çıktı.

    Sivas’ta beklenen kar yağmadı, kayak merkezinde sezon açılmadıSUNİ KARLAMA SİSTEMİ KULLANILIYOR

    Kentte 2016 yılında hizmete giren 2 bin 552 metre yükseklikteki Yıldız Dağı’nda bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde ise yeterli kar olmadığı için sezon açılmadı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceyi bulduğu günlerde kayak merkezinde suni karlama yapılıyor.

    Sivas’ta beklenen kar yağmadı, kayak merkezinde sezon açılmadı95 suni karlama sisteminin hava sıcaklığının durumuna göre çalıştırıldığı belirtildi. Kayak merkezindeki 6 pistten sadece 2’sinin suni karlama etkisiyle açık olduğu öğrenildi.

    Sivas’ta beklenen kar yağmadı, kayak merkezinde sezon açılmadıBu sayede bazı bölgelerde kar birikimi sağlanırken sezonun açılamaması nedeni ile bölgeye kayak yapmaya gelenlerin sayısının az olduğu görüldü. Meteoroloji verilerine göre kar yağışının kent genelinde bir süre daha beklenmediği öğrenildi.

    Sivas’ta beklenen kar yağmadı, kayak merkezinde sezon açılmadı''GEÇEN SENE 50 SANTİM KAR VARDI''

    Kayak merkezinin bulunduğu Yıldız beldesinde oturan Osman Kepenek, "Bu sene kar çok yağmadı. Sadece yağmur yağdı. Çok az kar yağdı. Geçen sene bu zamanlarda 45-50 santim kar vardı. Bu sene Allah’ın hikmeti, kar yerine yağmur yağdı. Geçtiğimiz senelerde de böyle bir iklim olmuştu" dedi.

    Sivas’ta beklenen kar yağmadı, kayak merkezinde sezon açılmadıBelde sakinlerinden Onur Türk ise "Geçen yıl kar oldukça iyiydi. Bu yıl turizm açısından kar olmadığı için oldukça sakin. Kar yağışıyla birlikte bu bölgenin canlanacağını düşünüyoruz. İnşallah kar yağışı olur. Geçen sene bu zamanlarda gayet güzel bir şekilde kayak yapılabiliyordu. Yaklaşık 50 santim kar vardı. Şu an kar hiç tutmadı. 15-20 gün içinde karın tutmasını bekliyoruz. Turizmcilerin buraya gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.

    Etiketler: kayak merkezi
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