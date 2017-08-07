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    Sivas’a ikinci üniversite müjdesi

    AA
    07 Ağustos 2017 - 11:09Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 11:09

    Sivas’ta açılış törenine katılan Başbakan Binali Yıldırım, şehre  ikinci bir üniversite yapılması için çalışmalara başlandığını açıkladı.

    Başbakan Binali Yıldırım, Sivas'ın tarihi kent meydanında düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde katıldı. Yıldırım, 19 Mart'taki ziyareti sırasında Sivaslılara bazı sözler verdiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:
    "Üniversiteye bir fakülte sözü verdik, iki fakülte kurulma kararı aldık. Hayırlı, uğurlu olsun. 'İkinci bir üniversite yapacağız' demiştik. Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz, bu konuda çalışmaları başlattı. Meclis'in ilgili komisyonuna bu konuyu getirdi. Bununla ilgili inşallah önümüzdeki dönemde ikinci üniversiteyi de Sivas'a kuruyoruz."

    Etiketler: BAŞBAKAN Binali Yıldırım , Sivas , Üniversite , fakülte , ismet yılmaz , Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz
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