Dedesi, eltisi, görümcesi, örümceği Sivaslı olan ve Trabzon taraftarı herkesi çıkardım. Kardeşim, yine de ne seveni varmış Sivas’ın. 271 kişi Sivas dedi.

Aykut Kocaman’ı seyrettim dün akşam.

Ben ilk defa Kocaman’ı bu kadar sıfır bilimsellik içeren, agresif, kahve ağzı ile bir yorum yaptığını gördüm.

Emrah Öner yazıyor

Demek ki o kadar sinirlenmiş ki hakemlere.Özetle “Ağlamayana meme yok” diyor Kocaman.

Peki I Could Hoca, sen de haklısın.

Senin de çok puanın yendi, hakkın gasp edildi.

Fakat sen Sivas’ın 7 maddelik “Sivas Sri Lanka’dır.” bildirisi diye birşey gördün mü?

Ya da Sivas hiç böyle ellerinde lazerlerle laptoplarla barkovizyon gösterisi yaptı mı, biliyor musun?

Veya sen hiç Sivas’ın 25 sene kupayı alamayınca maçlara Paf Takımı ile çıkarım tehdidini savurduğunu duydun mu?

Zırt pırt, çocuk gibi, sonucunu bile bile Sivas her maç kural hatası var diye Federasyona başvuruyor mu?

Sivas’ın hakemlerle mahkemelik olduğunu gördün mü?

Sonra “Tamam tamam, şaka yaptım, Cüneyt Çakır bizim maçı yönetebilir” diye alay eder gibi hakemi istediğini okudun mu?

Onlarca basın mensubunun önünde elinden dondurması alınmış çocuk gibi “Bakın burda Balili’nin ağzına bakın, küfür etmiyor, su sıçratıyor, bakın buz değil, su o.” diyen Sivas yöneticisi gördün mü?

Sivas Başkan’ının MHK Başkan’ına erotik filmlerde bile sahnelenmemiş şekilde küfür ettiğini duydun mu?

Ben duymadım, görmedim.

Adamların ne gıkı çıkıyor, ne gıgı.

Sadece takım olmuşlar, puan alıyorlar, yenilmiyorlar, devam ediyorlar, ve liderler.

O kadar.

Başka yaptıkları hiçbir şey yok.

Ve tabiki Sivas’ın Kocaman şeyi de yok,

Ne derler...

Kompleksi de yok...

Peki dedim, tamam. Sivas bu kadar iyi gidiyor. Ama Trabzon da sessiz sedasız 14 maç kala şampiyonluğun en büyük adayı. Bizler bunların hangisini şampiyon görmek isteriz diye bir e-anket yaptım.

Bakın, dikkatinizi çekerim, kim şampiyon olur değil, kimi istersiniz diye soruyorum.

%90 Sivas çıktı anketten.

Bunların bazıları kişisel sebeplerden, (Bülent Uygun, Trabzon sevgisizliği vs.) kimisi 5. şampiyona ihtiyacımız olduğundan, kimisi sırf Trabzon Beşiktaş’a yaklaşmasın diye Sivas’ı tercih etti.

Trabzon’u tercih edenler, Trabzon’un Avrupa’ya daha yakın olacağı, Sivas’ın şampiyon olunca kendi kendini bitireceği, Sivas’ın önünde daha çok yıllar olduğu görüşünü savundular.

Anketten şunu anladım.

Türkiye değişiklik istiyor.

Son cümleler...

3-4 haftadır “Hakemcell Süper Lig” puan durumunu hesaplamıyordum. Dedim ki kendi kendime, herhalde artık hakemler maçları etkilemiyorlardır, çünkü devre arasında iyi bir kamp dönemi geçirdiler. Boşu boşuna kasmışım. Tablo aşağıda :

Şu an ki puan durumu :

1. Sivas 42

2. Trabzon 42

3. Fenerbahçe 37

4. Galatasaray 37

5. Beşiktaş 36

6. Ankara 33

7. Kayseri 32

“Sezon başından beri hakem hataları olmasaydı” yani Hakemcell Süper Lig puan durumu :

1. Sivas 39

2. Trabzon 38

3. Ankara 38

4. Beşiktaş 37

5. Fenerbahçe 34

6. Galatasaray 33

7. Kayseri 33