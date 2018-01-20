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    Site otoparkındaki 16 aracın üzerine mermi bırakıldı

    AA
    20.01.2018 - 11:56 | Son Güncelleme:

    Konya'nın merkez Selçuklu İlçesi'ndeki bir sitenin otoparkında bulunan 16 aracın üzerinde tabanca mermileri bulundu.

    Alınan bilgiye göre, Kosova Mahallesi'ndeki bir sitede oturan Mehmet Eken, eşiyle birlikte aracına bindiğinde otomobilin cam sileceği üzerine bırakılmış tabanca mermisi olduğunu fark etti.

    Site otoparkındaki 16 aracın üzerine mermi bırakıldı
    Eken'in ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, site otoparkında bulunan 15 aracın daha üzerine aynı mermilerden bırakıldığını belirledi.

    Site otoparkındaki 16 aracın üzerine mermi bırakıldı
    Araçlar üzerinde inceleme yapan ve mermilere el koyan polis ekiplerinin, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

    Site otoparkındaki 16 aracın üzerine mermi bırakıldı
    Mehmet Eken, gazetecilere yaptığı açıklamada, benzer bir olayın daha önce de yaşandığını belirterek, kooperatif aracılığıyla aldıkları evlerinden çıkarılmak istendiklerini, mermilerin kendilerine gözdağı verilmek amacıyla bırakılmış olabileceğini ileri sürdü.
    Site otoparkındaki 16 aracın üzerine mermi bırakıldı

    Site otoparkındaki 16 aracın üzerine mermi bırakıldı

    Etiketler: Konya , mermi , Selçuklu İlçesi , son dakika
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