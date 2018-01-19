SITE: DEAŞ’lı rapçi kesin öldürüldü

CİHATÇI propaganda yapılan internet sitelerini takip eden ABD merkezli portal SITE, daha önce defalarca öldüğü iddia edilen Alman rapçi DEAŞ militanı Denis Cuspert’in Suriye’de öldürüldüğünü duyurdu. DEAŞ’a yakınlığı ile bilinen haber sitelerine dayandırılan haberde, ‘Ebu Talha el-Almani’ adını alan Cuspert’in Suriye’nin Deyr ez Zor kenti yakınlarında öldürüldüğü belirtildi. Haberde, DEAŞ’a yakın kaynakların Cuspert’in kanlar içindeki bir fotoğrafını yayınladığı kaydedildi. Ancak DEAŞ’In Cuspert’in öldüğünü henüz doğrulamadığı aktarıldı. ABD veya Almanya’daki güvenlik birimlerinden de Cuspert’in öldüğüne dair bir açıklama yapılmadı.

BİRÇOK KEZ YARALANDI

SITE’nin haberinde, DEAŞ’ın kalesi sayılan Rakka’nın kuşatılması sırasında Cuspert’in bir çok kez yaralandığı belirtildi. Daha önce de Cuspert’in öldüğünün iddia edilmesine rağmen, bu kez fotoğrafların çok daha inandırıcı olduğuna dikkat çekildi.

Denis Cuspert, Almanya’da rapçi Deso Dogg lakabı ile tanınıyordu. Gana kökenli Alman vatandaşı olan Cuspert, 2010 yılında Müslümanlığa geçmişti. 2014 yılında da DEAŞ’a katılmıştı. Alman hükümeti tarafından ‘terörist’ olarak nitelendirilen Denis Cuspert, 2015 yılında ABD tarafından en çok aranan teröristler listesine alınmıştı.

Cuspert, çeşitli DEAŞ videolarında şiddet çağrısı yaparak radikal İslamcı saldırılar düzenleme tehdidinde bulunmuştu. Cuspert’in, Almanları DEAŞ’a kazandırmak için görevlendirildiği iddia ediliyor.