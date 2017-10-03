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    Hürriyet >Gündem>'Site çıkışında seni bekliyorum, öldüreceğim'

    'Site çıkışında seni bekliyorum, öldüreceğim'

    Hürriyet Haber
    03.10.2017 - 05:57 | Son Güncelleme:

    Türkmen sanatçı Çınara, evinin önüne kadar gelerek kendisini ölümle tehdit eden hayranından şikâyetçi oldu.

     Henüz 3 yaşında Türkmenistan başkanı tarafından 'En Küçük Sanatçı' unvanını kazanan ve profesyonel müzik hayatına Türkiye'de devam etme kararı alan genç şarkıcının başı sapık hayranıyla derde girdi. 25 yaşındaki genç şarkıcı Çınara, İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne gidip kendisini takip ederek ölümle tehdit eden hayranından şikâyetçi oldu. Genç şarkıcı, ikamet ettiği adresine hayranının habersiz geldiğini, kendisine tehdit ve hakaret ettiğini ileri sürdü. Sitenin güvenlik kamera görüntülerini delil olarak sunan şarkıcı, korkudan adresini değiştirdiğini anlattı. Şahsın, "Site çıkışında seni bekliyorum. Öldüreceğim" şeklinde sözler söylediğini ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sabah

    Etiketler: çınara , şarkıcı , Türkmen , Tehdit , Sapık
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