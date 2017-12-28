Anne köftesini yapmak sandığınızdan daha kolay! Sadece birkaç püf noktası bilmeniz gerekiyor. Bu püf noktaları yakaladığınızda lezzetli mi lezzetli bir anne köftesi yapacaksınız!





İşte anne köftesi yapmanın püf noktaları...







•Eğer kullanacağınız kıyma orta yağlı olursa, köfteleriniz kuru olmaz ve böylelikle lezzetli bir köfte hazırlamış olursunuz.



•Kıymayı satın alırken mutlaka 2 kere çektirin.



•Bir diğer önemli püf nokta; tüm malzemeleri elinizle güzelce yoğurmalısınız. Sakın ama sakın, köfteyi yoğurmak için herhangi bir aparat kullanmayın. Ellerinizle yoğurduğunuz malzemeler birbirine iyice karışarak macun kıvamına gelmelidir.



•Hazırladığınız köfte harcını buzdolabında bekletmek için zamanınız varsa hazırladığınız harç dinlenir ve daha lezzetli olur.



Bu 4 önemli püf nokta ile nefis mi nefis bir anne köftesi hazırlayacak, evdekilerin gönüllerinde taht kuracaksınız!







Şişte Kaşarlı Anne Köftesi Tarifi Malzemeler:



•500 gram orta yağlı dana kıyma

•1 Paket Knorr Köfte Harcı

•100 ml su

•1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

•4 adet yeşilbiber

•4 adet kırmızıbiber

•3 domates

•1 yemek kaşığı Ayçiçek yağı

•5-6 adet çöp şiş







Hazırlanışı: •Derin bir kaseye kıymayı, rendelenmiş kaşar peynirini, Knorr Köfte Harcı'nı ve suyu koyup yoğurun.



•Hazırladığınız harçtan parçalar kopartıp, avuç içinizde uzun oval şekiller verin. Daha sonra köfteleri buzdolabında 20 dakika kadar bekletin.



•Biberleri ve domatesleri yıkayıp varsa çekirdeklerini, saplarını ayıklayın.



•Domatesleri boyuna doğru ikiye, biberleri de büyüklüğüne göre boyuna iri parçalara bölün.



•Çöp şişleri yağlayın. (Şişler yağlandığında köfteler ve sebzeler pişince yapışmaz, daha kolay ayrılır.)







•Şişlere birer köfte sonra domates ve biberleri karışık olarak takıp yerleştirin.



•Şiş köfteleri yağlı kağıt serili tepsiye dizip 200 dereceli fırında köfteler kızarana kadar pişirin.



•Yarı zamanda şişleri ters çevirip diğer tarafının da kızarmasını sağlayın.



Afiyet olsun!







İpucu: Şişlere köfteleri takmadan önce su dolu bir kabın içerisinde bekletirseniz şişler suyu çekecek ve fırında yanma ihtimalinin önüne geçmiş olacaksınız.



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