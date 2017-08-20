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    Şişme kadın olmak için çalışıyor

    hurriyet.com.tr
    20 Ağustos 2017 - 23:25Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 23:25

    İngiltere'nin Greater Manchester bölgesine bağlı Salford kasabasında yaşayan bir kadın, nişanlısı tarafından aldatılınca 'şişme kadın' olmaya karar verdi! Yanlış okumadınız.

    İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; iki çocuk annesi Cindy Moore, amacına ulaşmak için bir yıl içerisinde 10 bin pound (yaklaşık 45 bin lira) harcadı.

    31 yaşındaki Moore, meme büyütme ameliyatı oldu, ayda üç kez dudaklarına dolgu yaptırıyor ve eklerle saçlarını uzatıyor. Hatta yeni görünümünü tamamlamak için kendine 'taş bebek' olarak telaffuz edilen bir plaka bile aldı.

    Ama yine de halinden memnun değil ve dönüşümünü tamamlamak için tekrar bıçak altına yapmayı düşünüyor.

    Şişme kadın olmak için çalışıyor

    Cindy, "Yine bir meme büyütme ameliyatı ve karın sıkıştırma istiyorum. Tenimden ötürü şanslıyım, gerçekten botoksa ihtiyaç duymuyorum" dedi.

    Meme boyunu istediği seviyeye getirmek için önünde daha çok yol olduğunu düşünen Cindy, "Daha fazla kilo vermek istiyorum ve daha çok 'şişme kadına' benzemek istiyorum" şeklinde konuştu.

    Etiketler: ingiltere , Greater Manchester , Cindy Moore
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