Şişmanlık kader değil önlenebilir bir hastalıktır

Dünya Obezite Cerrahisi Derneği'nin açıkladığı ve tüm dünyada kabul gören kriterlere göre vücut kitle indeksinin 30 kg/m2'nin üzerinde olması durumu obezite olarak kabul edilmektedir. Bu indeks vücut ağırlığının boyun metre cinsinden karesine bölünmesi ile elde edilir. Obezitenin, insan yaşamını ortalama 10 yıl kısalttığı bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Üstelik sosyal ve çalışma yaşamını olumsuz etkilediği de bir gerçektir.

OBEZİTENİN NEDENİ AŞIRI BESLENME MİDİR?

Obezite bazen hormonal bozukluklara bağlı olarak da oluşabilmektedir. Özellikle böbrek üstü bezi veya hipofiz bezi kaynaklı sebeplerle kortizol hormonunun aşırı salgılanmasına bağlı olarak tipik görüntüsü olan ve vücudun bazı bölgelerinde aşırı yağlanmaya sebep olan cushing hastalığı obeziteye sebep olmaktadır. Yine kanda tiroid bezi hormonlarının azlığıyla ortaya çıkan hipotiroidi de obeziteye neden olabilmektedir. Bu hastalıkların neden olduğu obezite çok az bir hasta grubunda karşılaşılmaktadır. Obezite tedavisi için başvuran hastaların tamamına yakınında kanıtlanmış bir hormonal bozukluk görülmektedir.





OBEZİTE BİRÇOK RAHATSIZLIĞI TETİKLER

Obezite pek çok sağlık sorununa neden olması nedeni ile hayati tehlike oluşturabilmektedir. Her yıl 3,4 milyon kişi fazla kilo veya obeziteye bağlı sağlık sorunları nedeniyle ölmektedir. Buna ek olarak, fazla kilolu ve obez kişilerde tip 2 diyabet (şeker hastalığı) yüzde 44, iskemik kalp hastalığı yüzde 23’ü ve bazı kanser çeşitleri yüzde 7 ile yüzde 44 oranında daha fazla görülmektedir. Obezitenin özofagus, kolon, rahim, böbrek ve menopoz sonrası kadınlarda meme kanserine neden olduğu ortaya konmuştur. Aynı zamanda, obezite prostat ve pankreas kanseri ile non-hodgkin lenfoma için önemli bir risk faktörüdür.





OBEZİTENİN AMELİYATSIZ TEDAVİSİ NASILDIR?

Obezite tedavisinde ilaçlar, yaşam tarzı değişiklikleri, beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi, akupunktur uygulanması gibi tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir. Bu tedavi yöntemlerinin kalıcı ve etkili kilo kaybı sağlama oranı yüzde 3-4 oranındaki kişilerde başarılı olabilmektedir ve büyük oranda başarısız denemelerden öteye gidememektedir. Özellikle morbid obezite ve daha üstü kilolarda başarısızlık daha da artmaktadır.





OBEZİTENİN CERRAHİ TEDAVİSİ NASILDIR?

Diğer tedavi yöntemleri başarısız olduğunda obezitenin ameliyat ile tedavi yöntemleri başlıca seçenek olmaktadır. Pek çok ameliyat yöntemi olmasına karşın günümüzde sıklıkla sleeve gastrektomi (tüp mide) ve roux-n-y gastrik by pass (mide by pas’ı) en çok uygulanan yöntemlerin başında gelmektedir. Hangi yöntemin uygulanacağına hasta ile cerrah birlikte karar verir. Obezite cerrahisinden sonra obeziteye bağlı hastalıklarda iyileşme görülür. Bu teknikler şeker hastalığı tedavisinde de kullanılmaktadır. Obezite cerrahisi kişinin genel sağlığını güvence altına almasının yanı sıra hareket yeteneğini ve yaşam kalitesinin de yükselmesine yardımcı olur.