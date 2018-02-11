Şişli’nin ilk belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Şişli’nin ilk Belediye Başkanı, eski milletvekili Mehmet Emin Sungur (82) evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sungur için Şişli Belediyesi’nde tören düzenlendi.

Tabutu Türk bayrağına sarılan Sungur’un ailesi ve sevenleri törende hazır bulundu.

“GERÇEK BİR DEVLET ADAMIYDI”

Törene katılan eski Adalet Bakan Seyfi Oktay, yaptığı konuşmada gözyaşlarını tutamayarak “Mehmet beyle 50 yıllık bir dostluğumuz vardı. Haydarpaşa Lisesi’nde birlikte okuduk ve bir daha hiç ayrılmadık. Kendisi Atatürk yolunda ilerleyen, aydın, laik ve demokrat bir kişiydi. Dürüstlüğü ve sadeliği ile tanınırdı. Yaptığı çalışmalar ile gönüllere taht kurdu. Anadolu’nun bir ücra köşesinden devletin milletvekilliğine kadar yükseldi. Gerçek bir devlet adamıydı ve ömrü boyunca demokrasi mücadelesi verdi” dedi.

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ise “İstanbul, büyükşehir olduğunda, şehirde 15 ilçeden biri olan Şişli’nin yönetimine geçti. Mehmet Emin Sungur ilçenin kurucu başkanı oldu. Çalışmaları Şişli’yi ileri seviyelere taşıdı” dedi.

Belediye binasındaki törenin ardından Sungur’un cenazesi Şişli Camii’ne götürüldü. Törene eşi Dilek Sungur, oğlu Kemal ve kızı Neslişah Ayşe Sungur ve CHP’li isimler katıldı. Şişli Cami’nde düzenlenen törenin ardından cenaze Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Mehmet Emin Sungur kimdir?

Malatya’da 1936 yılında dünyaya gelen Mehmet Emin Sungur, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilliği ve Senatörlüğü yapan Sungur, 1984 ve 1989 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Üç çocuk babası olan Sungur, İstanbul Fahri Trafik Müfettişleri Derneği onursal başkanıydı.