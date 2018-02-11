Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Şişli’nin ilk belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı

    Şişli’nin ilk belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı

    Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
    11.02.2018 - 17:20 | Son Güncelleme:

    1984 yılında Şişli’nin ilk Belediye Başkanı seçilen eski milletvekili Mehmet Emin Sungur (84) son yolculuğuna uğurlandı. Törende konuşan eski Adalet Bakan Seyfi Oktay “Kendisi Atatürk yolunda ilerleyen, aydın, laik ve demokrat bir kişiydi. Dürüstlüğü ve sadeliği ile tanınırdı” dedi.

    Şişli’nin ilk Belediye Başkanı, eski milletvekili Mehmet Emin Sungur (82) evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sungur için Şişli Belediyesi’nde tören düzenlendi.

    Tabutu Türk bayrağına sarılan Sungur’un ailesi ve sevenleri törende hazır bulundu.

    “GERÇEK BİR DEVLET ADAMIYDI”

    Törene katılan eski Adalet Bakan Seyfi Oktay, yaptığı konuşmada gözyaşlarını tutamayarak “Mehmet beyle 50 yıllık bir dostluğumuz vardı. Haydarpaşa Lisesi’nde birlikte okuduk ve bir daha hiç ayrılmadık. Kendisi Atatürk yolunda ilerleyen, aydın, laik ve demokrat bir kişiydi. Dürüstlüğü ve sadeliği ile tanınırdı. Yaptığı çalışmalar ile gönüllere taht kurdu. Anadolu’nun bir ücra köşesinden devletin milletvekilliğine kadar yükseldi. Gerçek bir devlet adamıydı ve ömrü boyunca demokrasi mücadelesi verdi” dedi.

    Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ise “İstanbul, büyükşehir olduğunda, şehirde 15 ilçeden biri olan Şişli’nin yönetimine geçti. Mehmet Emin Sungur ilçenin kurucu başkanı oldu. Çalışmaları Şişli’yi ileri seviyelere taşıdı” dedi.

    Belediye binasındaki törenin ardından Sungur’un cenazesi Şişli Camii’ne götürüldü. Törene eşi Dilek Sungur, oğlu Kemal ve kızı Neslişah Ayşe Sungur ve CHP’li isimler katıldı. Şişli Cami’nde düzenlenen törenin ardından cenaze Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    Şişli’nin ilk belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı

    Mehmet Emin Sungur kimdir?

    Malatya’da 1936 yılında dünyaya gelen Mehmet Emin Sungur, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilliği ve Senatörlüğü yapan Sungur, 1984 ve 1989 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Üç çocuk babası olan Sungur, İstanbul Fahri Trafik Müfettişleri Derneği onursal başkanıydı.

     

    Etiketler: Mehmet Emin Sungur , vefat , cenaze töreni , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri