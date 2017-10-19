Şişli'de yol verme kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Olay, Şişli Paşa Mahalle'de saat 10.50 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada sürücülerden biri silahını çıkarak lüks araç içindeki Ali Osman Aykut'a kurşun yağdırdı. Olayı gerçekleştiren şüpheli aracıyla hızla kaçarken vatandaşlar 112 sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis yaralı Aykut'u ambulansa taşıdı.

Olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaparken polis silahla yaralama olayına karışan şahısı yakalamak üzere çalışma başlattı.



