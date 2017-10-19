Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Şişli'de yol verme kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

    Şişli'de yol verme kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

    İHA
    19.10.2017 - 12:24 | Son Güncelleme:

    İstanbul Şişli'de yol verme nedeniyle çıkan kavgada bir kişi araç içindeki şahsa kurşun yağdırdı. Saldırgan aracıyla kayıplara karışırken, yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Olay, Şişli Paşa Mahalle'de saat 10.50 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada sürücülerden biri silahını çıkarak lüks araç içindeki Ali Osman Aykut'a kurşun yağdırdı. Olayı gerçekleştiren şüpheli aracıyla hızla kaçarken vatandaşlar 112 sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis yaralı Aykut'u ambulansa taşıdı.

    Olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaparken polis silahla yaralama olayına karışan şahısı yakalamak üzere çalışma başlattı.

    Şişlide yol verme kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

    Etiketler: yol tartışması , istanbul , yol kavgası
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri