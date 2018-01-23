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    Şişli’de çöp kamyonu dehşeti: 3 yaralı

    Zeki GÜNAL/DHA/İSTANBUL
    23.01.2018 - 17:59 | Son Güncelleme:

    İstanbul Şişli Piyalepaşa Bulvarı’nda sürücünün kontrolünü kaybettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait çöp kamyonu, 3 araca çarptıktan sonra orta refüje çıkarak durdu. Kazada 2’si temizlik işçisi 3 kişi yaralandı.

    Çağlayan’dan Piyalepaşa’daki çöp arıtma tesisine giden İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait çöp kamyonu, saat 15.00 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kamyonun arkasındaki 2 temizlik işçisinden Mehmet Kuk araçtan düşüp yaralandı, diğeri atlayarak kurtuldu.

    Kamyon seyir halindeki 3 araca çarptıktan sonra orta refüje çıktı. Yan dönen çöp kamyonu içinde sıkışan sürücü Hasan Karakazan çevredekilerin yardımı ile çıkarıldı. Kazada, 2 temizlik işçisiyle kamyonun çarptığı araçlardan birinde bulunan bir kadın yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    BİRİ DÜŞTÜ DİĞERİ ATLAYIP KURTULDU

    Çöp kamyonunun arkasında bulunan temizlik işçisi “Biz çöp kamyonunun arkasındaydık, birden bire şoför dengesini mi kaybetti ne olduysa sarsılmayla arkadaşım düştü. Ben kendimi yere attım” diye konuştu. Polis kaza sonrası soruşturma başlattı.

     

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    Etiketler: Trafik kazası , Şişli , son dakika
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