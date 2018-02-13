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    Şişli'de cadde ortasında iki grup kavga etti: Yaralılar var

    DHA
    13.02.2018 - 15:00 | Son Güncelleme:

    İstanbul Şişli'de 2 grup cadde ortasında birbirine girdi. Kameralara yansıyan kavgada 4 kişi yaralandı.

    ŞİŞLİ Halaskargazi Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında, iddiaya göre ara sokakta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

    Şişlide cadde ortasında iki grup kavga etti: Yaralılar var

    4 KİŞİ YARALANDI

    Sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi başına aldığı darbeler nedeniyle yaralandı. Yaşanan arbedede bir taksi hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Yaralılar ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

     

    Şişlide cadde ortasında iki grup kavga etti: Yaralılar var

    OLAY ANI İŞYERİ KAMERASINA YANSIDI

    Öte yandan kavga anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ellerinde taş ve sopa olan grubun ara sokaktan çıkarak yolun karşısına geçtiği ve o sırada vatandaşların da etrafa kaçıştığı görülüyor.

     

    Şişlide cadde ortasında iki grup kavga etti: Yaralılar var

    TAKSİDEKİ HAMİLE KADIN FENALAŞTI

    Taksisiyle yoldan geçerken bir anda kavganın ortasında kalan taksi şoförü Ertan Aktürk, "Ben araçtaydım. Araçta hamile müşterim vardı. Bir anda kavganın ortasında kaldık. Ellerinde taş ve sopa olan bir grup arabama saldırmaya başladı. Hamile kadın fenalaştı, onu da hastaneye götürdüm" dedi.

     

    Şişlide cadde ortasında iki grup kavga etti: Yaralılar var

    Şişlide cadde ortasında iki grup kavga etti: Yaralılar var

    Etiketler: Şişli , kavga , darp , son dakika
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