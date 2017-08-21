Şişirilmiş not

Bu arada TEOG’da 8’inci sınıf öğrencilerine de kıyak geçenleri mercek altına aldıklarını vurguladılar. Bakalım bu kez Bakanlık sözünün arkasında durup bu konudaki ayrımcılığı ortadan kaldırabilecek mi?

***

Sınavlar 10.15’e alınır mı?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, geçtiğimiz hafta eğitim editörleriyle yaptığı toplantıda birçok öğrencinin bir yılına mal olan ‘09.45 kuralı’yla ilgili yeni bir şeye dikkat çekti. Bakan Yılmaz, “10.00’da başlayacak sınav için 09.45 kuralı bilinmesine rağmen bedenin kendi dışında bir kodlaması var. O kodlamaya uyuyor gibi. Dolayısıyla geç kalması toplum vicdanını yaraladığı konusunda herkes mutabakatta. Sınav başladıktan sonra, öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için sınava girilmesi istenmiyor. Ne olacak? Sınavı 10.00’da söylediyseniz, 10.15’te başlatın, yine aynı şey olur. 10.00’da herkes gelmiş olur, 10.15’te de sınavı başlatırsanız, sınavın arasında hiç kimse gelmemiş olur. ‘Bunu dikkate alacağız’ dedi. Uygulamasını biz de takip edeceğiz” diye konuştu.

Bakanlık, her ne kadar bu yıl 1 dakikayla da olsa sınava alınmayan öğrencilerin haklarını koruyamadıysa, bundan sonra oluşabilecek mağduriyetleri önlemek için ÖSYM’ye yeni bir yöntem teklif ediyor. Bu teklif onaylanırsa önümüzdeki yıl sınava girecekler rahat nefes alacak. Sınav stresinin üstüne bir de 15 dakika kuralıyla uğraşmak zorunda kalmayacaklar.

***

Yabancı dil hazırlık eğitimi pilot uygulaması başlıyor

5’inci sınıflara yabancı dil ağırlıklı eğitim verilmesine ilişkin uygulama yeni eğitim-öğretim döneminde 621 okulda 110 bin öğrenciyle başlıyor. İngilizce öğretmen açığı bulunduğu için henüz tüm ülkede uygulanmıyor. Ancak başarılı olursa bir yıl sonra bu uygulama yaygınlaştırılacak. Yeni müfredatta gramere değil, konuşmaya ağırlık verilecek. Böylece yıllardır konuşulan ve bir türlü çözülemeyen bu sorun belki artık tozlu raflara kalkacak.