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    Sisi 3'üncü dönem için aday olmayacak

    Hürriyet Haber
    07.11.2017 - 10:55 | Son Güncelleme:

    ABD'nin önde gelen yayın kuruluşlarından CNBC'ye konuşan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi 3'üncü dönem için devlet başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

    Hafta sonu CNBC'ye açıklamalarda bulunan el Sisi "Mısırlıların isteğine karşı olarak bir gün bile cumhurbaşkanı olarak kalmak bana uygun değil. Televizyonda olduğum için böyle konuşmuyorum. Bunlar benim sahiplendiğim prensipler" dedi.

    Etiketler: son dakika , mısır , aday
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