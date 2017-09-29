Sırttan vuran kocaya ömür boyu istendi

Üç gün sonra eşini arayan Figen Çakar, bulunduğu yeri söyleyip kendisini almasını istedi. Kadıköy’de buluşan çift, evlerine gitti. Evi neden terk ettiğini sorması üzerine Figen Çakar, Yaşar K. ile ilişkisi olduğunu ve ayrılmak istediğini söyledi. İbrahim Çakar evde bulunan tüfek ile eşinin yüzüne vurarak çene ve dişini kırdı. Bunun üzerine evde bulunan eşyalarını alan Figen Çakar, sokağa çıktı. Peşinden tüfekle sokağa çıkan İbrahim Çakar, elinde valiziyle yürüyen eşine arkasından 4-5 el ateş etti. Sırtından vurulan Figen Çakar hayatını kaybederken, silah seslerini duyarak olay yerine gelen bir sivil polis, İbrahim Çakar’ı silahıyla birlikte yakaladı. Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, İbrahim Çakar’ın, ‘eşini kasten öldürmek’ suçundan ‘ağırlaştırılmış ömür boyu’ hapis cezası ile cezalandırılması istendi.