Sırtlan ve Kaplan aileleri barıştırıldı

Sırtlan ve Kaplan aileleri arasında üç ay önce çıkan ve bir kişinin yaşamını yitirdiği kavga sonrasında aileler arasında başlayan husumet, İlçe Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan ile bazı kanaat önderlerinin girişimleriyle sonlandırıldı.



Ailelerin barışması dolayısıyla bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, aileleri husumeti devam ettirmedikleri için kutlayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.



İlçe Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan da barış isteğini geri çevirmeyen ailelere minnettar olduklarını kaydetti. Yemeğe, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ile tarafların yakınları katıldı.