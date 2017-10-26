HDP'den Akşener'in partisi için ilk yorum

Ağrı Belediye Başkanı DBP’li Sırrı Sakık, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “İyi Parti”tekçi, milliyetçi yaşlı kurtlarla yeni bir parti-söylem olacak mı? Popüler kurucuların geçmişi malum, önce onların İYİ’leşmesi lazım” diye yazdı.

Bugün bir basın toplantısı düzenleyen TBMM İdare Amiri ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise, Meral Akşener'in başkanlığında kurulan İYİ Parti'ye ilişkin, "Programına baktığımızda, Türkiye'de geleneksel sağ çapağın ve tutukluğun bütün izleri var. Demokratik bir gelecek için henüz nasıl bir pratik sergileyeceklerine dair bir emare yok." dedi.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve partisinin Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan ile basın toplantısı düzenleyen Önder, Türkiye'nin komşu ülkelere olan bakışının son iki yıl içerisinde defalarca değiştiğini savunarak, "Daha dün, 'Senin kalibren kaç kuruş. Sen benim muhatabım bile değilsin' dediği başbakanı, bugün çağırıyor ve konuşulan tek konu, 'Kürtler, anasını görmesin, bunu birlikte nasıl becerebiliriz.' Bunun için bir hüner gerekmiyor." ifadesini kullandı.

Önder, HDP'yi kriminalize edip, eş genel başkanlarını, milletvekillerini, seçilmiş belediye başkanlarını görevden almakla varılabilecek bir yolun olmadığını, kamuoyu araştırmalarına bakıldığı zaman HDP'nin oyunun ileriye doğru gittiğini öne sürdü.

Pervin Buldan, İmralı Cezaevi'ndeki bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile en son 11 Eylül 2016'da kardeşi Mehmet Öcalan'ın görüştüğünü aktardı.

Akşener'in başkanlığında kurulan İyi Parti'yi değerlendirmesi istenen Önder, bir siyasi parti demokratik zeminde mücadele etmek istemişse önce ilkesel olarak "hayırlı olsun" diyeceklerini ifade etti.

Önder, "Sonra programına bakarız. Programına baktığımızda, Türkiye'de geleneksel sağ çapağın ve tutukluğun bütün izleri var. Demokratik bir gelecek için henüz nasıl bir pratik sergileyeceklerine dair bir emare yok. Programlarında da bunlara dair bir ipucu yok. Bu ülkenin sağcı partiler skalasına bir tane daha eklendi. Umarız ki barışa ve demokratikleşmeye dönük geleneksel bu sağ riyakarlığı ters düz edecek bir çıkış gösterebilirler." değerlendirmesini yaptı.

Bir gazetecinin, "İstanbul'a ihanet konusu var..." demesi üzerine Önder, "(İstanbul'a ihanet ettikleri) konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'na bütün kalbimle katılıyorum. Gezi'de benim söylediklerime arşivlerden tekrar bir bakın. Tam da bunları söyledik. Bunları söylediğimiz için bizim hakkımızda fezlekeler düzenlendi." diye konuştu.