Sırp komutana savaş suçundan 15 yıl hapis

Yüzbaşı Dragan olarak tanınan sanık, Hırvat esirlere işkence yapmaktan ve onları öldürmekten suçlu bulundu. 62 yaşındaki Vasiljkovic, Sırbistan’da doğmuş ve 15 yaşında Avustralya’ya gitmişti.

İADESİ 10 YIL SÜRDÜ

Vasiljkovic, Balkanlar’daki savaş başladığında 1991’de Sırp milisleri eğitmek için Yugoslavya’ya geri döndü. Avustralya vatandaşı olan Sırp komutan, 2015 yılında Avustralya’dan Hırvatistan’a kendisine yöneltilen suçlamalardan yargılanmak üzere teslim edildi. Yüzbaşı Dragan’ın iade süreci 10 yıl sürmüştü.