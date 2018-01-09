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    Siroz nedir? Siroz neden olur?

    Hürriyet Haber
    09.01.2018 - 18:20 | Son Güncelleme:

    Siroz nedir ve neden olur sorusu birçok kişi tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Karaciğer hastalığı olarak da bilinen sirozun birçok belirtisi ve nedeni bulunuyor. Peki, Siroz nedir? Siroz neden olur?

    Siroz; karaciğer fonksiyonlarının kaybıyla sonuçlanan, normalde karaciğerde bulunan lobül işlevsel birimlerinin sertleşme ve nedbeleşme ile yerini geri dönüşümsüz fibrozis dokusunun aldığı patolojik duruma verilen addır. Ancak bu terim hemen her zaman kronik karaciğer iltihabı için kullanılır.

    Siroz sözcüğü Antik Yunanca'da portakal sarısı ya da koyu sarı renk anlamına gelen "scirrhus" sözcüğünden kaynaklanmakla birlikte ilk defa 1826 yılında Laennec tarafından kullanılmıştır.

    Nedenleri

    Karaciğer sirozu farklı hastalıkların sonucu olarak meydana gelebilir. Gelişmiş ülkelerde görülen sirozların %50’sinin sebebi alkol bağımlılığıdır. Ülkemizde görülen karaciğer sirozlarının başlıca sebebi ise hepatit B enfeksiyonudur. Bunlar dışında hepatit C & D enfeksiyonları da karaciğer sirozuna sebep olmaktadır. Diğer nedenler aşağıdaki gibidir:

    -Otoimmün Hepatit
    -Primer biliyer siroz (PBC) ve Primer Sklerozan Kolanjit (PSC)
    -Bazı konjenital karaciğer hastalıkları: Wilson hastalığı, hemokromatoz, kistik fibros, alfa-1 antitirpsin eksikliği
    -Kardiyak siroz: uzun süreli sağ kalp yetmezliğine bağlı olarak
    -Hepatotoksik ilaç ve ya toksinler[

    Belirtileri

    Genel Belirtiler

    -Bitkinlik, çabuk yorulma,
    -Davranış değişiklikleri, sinirlilik hali, uyku bozuklukları, unutkanlık
    -Üst karında basınç hissi, meteorismus

    Karaciğer deri belirtileri

    -Spider naevi (Üst gövdede ve yüzde görülen örümcek damarsal benlerdir, gebelikte de görülebilir)
    -Palmar eritem (Avuç içinde - tenar ve hipotenar bölgelerinde - artan östrojen miktarı sebebiyle görülür.)
    -Kuru ve kırmzı dil ve dudaklar (Lackzunge, Lacklippen)

    Hormonal belirtiler

    -Erkeklerde: erkeğe özgü kıllanmanın kaybı, erektil disfonksiyon, testiküler atrofi, jinekomasti
    -Kadınlarda: menstrüasyon bozuklukları ve sekonder amenore

    Diğer Belirtiler

    -Hemostaz buzuklukları (Sentezi karaciğerde yapılan koagulasyon faktörlerinin yeterli üretilememesi sonucu)
    -Portal hipertansiyon ve varis kanamaları
    -Bacaklarda ödem ve karında sıvı birikmesi (Assit)
    -Hipersplenizm
    -Hepatik ensefalopati

    Etiketler: siroz nedir , siroz belirtileri , siroz nedenleri
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