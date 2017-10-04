Şırnak'ta PKKlı teröristler, yol kesip AK Partili başkanın aracını yaktı

Özgün ve ayrıcalıklı eğitimin 5 olmazsa olmazı
Eğitim sisteminde yenilikçi yaklaşımlar artık çağımızın bir gereği. Klasikleşmiş kalıpları değiştirmek, özgün ve ayrıcalıklı bir eğitim vermek için eğitim sistemine farklı bakmak gerekiyor.
Şırnak-Beytüşşebap karayolunun 25’inci kilometresindeki Günyüzü Köyü yakınlarında dün akşam saat 21.00 sıralarında yol kesen PKK’lı teröristler, AK Parti İlçe Başkanı Kamil Durmuş’a ait aracı durdurdu. Teröristler, aracı kullanan Durmuş’un yeğeni Cihat Akdağ’ı indirdi. Teröristler, aracı ateşe verip, dağlık alana kaçtı.
Cihat Akdağ’ın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla geniş çaplı operasyon başlattı.