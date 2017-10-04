Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Şırnak'ta PKKlı teröristler, yol kesip AK Partili başkanın aracını yaktı

    Şırnak'ta PKKlı teröristler, yol kesip AK Partili başkanın aracını yaktı

    Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK (DHA)
    04.10.2017 - 08:06 | Son Güncelleme:

    ŞIRNAK’ın Beytüşşebap İlçesi’nde yol kesen PKK’lı teröristler, durdurdukları AK Parti İlçe Başkanı Kamil Durmuş’a ait aracı ateşe verdi.

    Şırnak-Beytüşşebap karayolunun 25’inci kilometresindeki Günyüzü Köyü yakınlarında dün akşam saat 21.00 sıralarında yol kesen PKK’lı teröristler, AK Parti İlçe Başkanı Kamil Durmuş’a ait aracı durdurdu. Teröristler, aracı kullanan Durmuş’un yeğeni Cihat Akdağ’ı indirdi. Teröristler, aracı ateşe verip, dağlık alana kaçtı.

    Şırnakta PKKlı teröristler, yol kesip AK Partili başkanın aracını yaktıCihat Akdağ’ın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla geniş çaplı operasyon başlattı.

    Şırnakta PKKlı teröristler, yol kesip AK Partili başkanın aracını yaktı

    Etiketler: Şırnak , PKK , terörist , araç yaktı , Beytüşşebap , Kamil Durmuş , Cihat Akdağ
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri