Şırnak'ta kömür ocağında göçük

Şırnak ile Cizre arasında, Cudi Dağı eteklerindeki kömür ocakları bölgesinde bulunan 3 No'lu açık kömür ocağında, bugün saat 15.00 sıralarında göçük meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye, UMKE ve AFAD ile sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki maden ocaklarında çalışan işçilerin de yardım ettiği kurtarma çalışmalarında 7 işçi, göçükten çıkarılarak, bölgede hazır bekletilen ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçilerden sağlık durumları ağır olan 6’sı yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Bir işçinin hastanedeki tedavileri sürerken, göçük altında kalan 1 işçiyi arama kurtarma çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Şırnak Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selçuk Yıldırım, arama çalışmalarının devam ettiği göçük alanına gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri de çevrede sıkı güvenlik önlemi aldı.

ENERJİ BAKANLIĞI: KAÇAK MADEN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kazanın olduğu madenin ruhsatsız ve kaçak olduğu belirtildi.