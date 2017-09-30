Şırnak'ta çatışma! Operasyonlar devam ediyor

Şırnak’ta dün,5 teröristin ölü, 1 teröristin ise sağ ele geçirildiği Best-Dereler bölgesinde bugün arazi arama- tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine, PKK’lı teröristlerce ateş açıldı. Açılan ilk ateşte 2 asker yaralandı. Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Yaralı askerler,çatışma bölgesinden helikopterle alınarak, 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’na getirildi. Burada hazır bekletilen ambulanslarla da yaralılar, Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çatışmanın ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla, bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi.

BİR TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Şırnak Valiliği, Bestler-Dereler bölgesinde güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonlarda, bugün 1 teröristin daha öldürüldüğünü açıkladı. Etkisiz hale getirilen terörist sayısının 7’ye çıktığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:



"İlimiz merkez Bestler-Dereler bölgesinde PKK/KCK terör örgütü mensuplarına karşı 29.09.2017 tarihinde başlatılan operasyon kapsamında, bugün (1) bayan BTÖ mensubu daha silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Böylece söz konusu operasyonda etkisiz hale getirilen BTÖ mensubu sayısı (1) sağ, (6) ölü olmak üzere toplamda (7) olmuştur."