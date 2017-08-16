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    Şırnak'ta çatışma: 1 asker şehit

    DHA
    16 Ağustos 2017 - 09:24Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 10:03

    Namaz Dağı Sori Tepe Mevkii’ndesürdürülen operasyonda 1 asker şehit oldu.Merkez Güneyçam Köyü üs bölgesine bu sabah roketatarla saldıran PKK’lı teröristler, güvenlik güçlerinin karşı ateşi üzerine kaçtı.

    Namaz Dağı Şerivan Ormanları Sori Tepe Mevkii’ndeki sürdürülen operasyonda güvenlik güçleri ile PKKlı teröristler arasında bu sabah çatışma çıktı. Çıkan çatışmada, 1 asker şehit oldu. Bölgede başlatılan operasyon devam ediyor. Şehit askerin cenazesi, helikopter ile Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’na ordan ambulans ile Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Çıkan çatışma ardından PKKlı teröristler kaçarken, üs bölgesinden PKKlıların muhtemel kaçış noktaları ateş altına alındı. Operasyonlara ATAK tipi helikopter de havadan destek verdi.

    Etiketler: şırnak , çatışma , şehit , pkk
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