Şırnak'ta çatışma: 1 asker şehit

Namaz Dağı Şerivan Ormanları Sori Tepe Mevkii’ndeki sürdürülen operasyonda güvenlik güçleri ile PKKlı teröristler arasında bu sabah çatışma çıktı. Çıkan çatışmada, 1 asker şehit oldu. Bölgede başlatılan operasyon devam ediyor. Şehit askerin cenazesi, helikopter ile Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’na ordan ambulans ile Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çıkan çatışma ardından PKKlı teröristler kaçarken, üs bölgesinden PKKlıların muhtemel kaçış noktaları ateş altına alındı. Operasyonlara ATAK tipi helikopter de havadan destek verdi.