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    Şırnak'ta araçta aslan yavrusu bulundu

    Hürriyet Haber
    23 Ağustos 2017 - 20:49Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 20:49

    Şırnak'ın Cizre ilçesinde yol kontrol noktasında polisin yaptığı uygulamada bir araç içerisinde aslan yavrusu tespit edildi.

    Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir araçta aslan yavrusu bulundu.

    Alınan bilgiye göre, Cizre ilçesinde yol kontrol noktasında uygulama sırasında bir araçta yaptığı aramada aslan yavrusu gören polis, şaşkınlık yaşadı.

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edilen aslan yavrusu, burada yapılan kontrollerin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bağlı Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

    Aslan yavrusu taşıyan araçta bulunan şahıs hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

    Etiketler: Şırnak , Cizre , aslan yavrusu
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