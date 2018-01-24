Şırnak’ta 7 bölge, 'geçici askeri güvenlik bölgesi' ilan edildi

Bir yıllık geçici askeri güvenlik bölgesi ilanıyla ilgili Şırnak Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:



"5/12/2017 tarihli ve 2017/11161 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince, ilimizde bulunan Cudi Dağı, Altın Dağları, Rejgar Alandüz, Buzul Dağı, İkiyaka Dağları, Yazlıca Dağı ve Yassıdağ bölgeleri, 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teröristle mücadele kapsamında verilebilecek görevler esnasında, 'denenmiş atılamamış mühimmat salma (Jettison) bölgesi' olarak kullanılmak üzere, geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmiş olup, belirtilen alanlara vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından girişleri yasaklanmıştır."