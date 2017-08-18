Şırnak Üniversitesi’ne konservatuvar açılması için girişimler başladı

Prof. Dr. Erkan, üniversite yerleşkesinde büyük bir gölet bulunduğunu, fakültelerin, kütüphane ve sosyal tesislere olan mesafesi eşit bir şekilde olacak şekilde hilal şekilde konumlandığını, çok güzel bir kampusları olduğunu belirtti. Bu yıl kullanılmayan sosyal tesisleri açacaklarını, öğrenciler için bütün sosyal alanları değerlendireceklerini dile getiren Erkan, çalışmalarını öğrenci odaklı yapacaklarını, kayıt yaptıran öğrencilerin memnun kalacağını söyledi.

Erkan, "İnşallah önümüzdeki dönem, bu dönem yaşanan sıkıntılar yaşanmayacak çünkü bir kampus hayatı olduğunu ve bu güzel kampusun etrafının yeşillendirilmesinden tutun sosyal tesislerin aktif hale getirilmesine kadar birçok çalışma yapılacak. Öğrenci kontenjanı olarak ilahiyat fakültesi ile inşaat mühendisliği verilen kontenjanlar kadar öğrenci aldı" dedi.

Enerji ve maden mühendislikleri bölümlerinin talep yetersizliğinden dolayı üç yıl önce kapandığını anlatan Erkan, şöyle konuştu:

"Ziraat fakültesi bir dönem kapanmış, bu yıl sekiz öğrenci gelmiş, eğer iki öğrenci daha bulamazsak bu da gelecek sene kapanacak. Ancak biz YÖK'e mağdur olduğumuzu, öğrencilerin terörden dolayı yaşanan sıkıntılardan dolayı tercih etmediğini bildirip ek taleplerle açık tutabiliyoruz, iki yıldır da öyle açık tutulmuş. Maden ve enerji sistemleri mühendisliği bölümleri için 15'er ek kontenjan istedik ve bunlara burs ayarlayabileceğimizi söyledik. Tabii ki kitapçığa girmeden tekrardan ilana çıkılması biraz sıkıntılı ama bunları başarmaya çalışacağız, yani tekrardan kitapçıklara basılacak. Maden ve enerji sistemleri mühendisliği bölümlerinin ikisi de Şırnak için hayati önemli. Konservatuvar açılması için girişimlerde bulunduk. Konservatuvar çok önemli. Şırnaklı gençlerimizin rahatlıkla genel yetenekle girebileceği bölümler olacak. Öğrencilerin barınma sorunu yok. Erkekler için 500, kızlar için de 450 kişilik kız yurdu bulunuyor.”

ÖĞRENCİLERE BURS İMKÂNI

Öğrencilere burs verilmesi için girişimlerde bulunduklarını, bu konuda Valilik ve iş adamlarıyla görüştüklerini belirten Erkan, şöyle devam etti:

"Şırnak'ın önde gelenleri işadamlarıyla yaptığımız toplantıda, her biri 10 öğrenciye burs verebileceklerini dile getirdi. 40-50 öğrenciye dışarıdan burs verecek bir kapasitemiz oluştu, inşallah bunu da artıracağız. Çünkü kapanan bölümlerin canlandırılması bizim için çok önemli, teşvik olması gerekiyor ve bu bölümlerin her ilin ve ilçenin kendi bölümlerine sahip çıkması gerekiyor. Öğrencileri buraya teşvik edebilmek amacıyla kampüs alanını sosyal tesislerimizi biraz daha aktif hale getirmemiz ve reklamımızı iyi yapmamız gerekiyor. Şırnak Üniversitesi en güvenlikli yerlerden biri. Sosyal alanları işletmeye başladığımızda, güvenlik zaten sağlanmış durumda, herhangi bir sıkıntısı yok. Biz öğrencilerimize teminatını veriyoruz, inşallah huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim ve öğretimlerini görecekler. Yurt, misafirhane ve lojmanlar üniversite yerleşkesi içerisinde. Öğrenciler, yol sıkıntısı yaşamayacak.”

Prof. Dr. Erkan, kentin son zamanlarda hep kötü olaylarla anıldığını, bundan dolayı Şırnak'ın imajının zedelendiğini aktararak, üniversite olarak bu imajın düzeltilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını, bilimsel aktivitelerle kentin tanıtılmasını sağlayacaklarını vurguladı.