YÖK, Şırnak Üniversitesi için rektör ilanı verdi. Başvurular, 18 Ağustos- 8 Eylül arasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na yapılacak. Rektör ataması için aday adayı başvurusunda bulunacak kişilerde, profesör olarak en az üç yıl görev yapmış olması, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu hükümlerine göre devlet memuru olarak istihdam edilebilmek için engel bir halin bulunmaması, rektör olarak atama işleminin ikmal edildiği tarih itibarıyla 67 yaşını tamamlamamış olması şartları aranacak.

ELEKTRONİK POSTAYLA BAŞVURULABİLECEK

Rektörlük için aday adayı başvurusunda bulunmak isteyen öğretim üyelerinin, üçüncü fıkrada belirtilen şartları taşıması halinde, herhangi bir devlet veya vakıf üniversitelerinde kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapmaları şart olmayacak.

Başvuru dilekçesiyle birlikte belirlenen formata uygun olarak aday adayının akademik özgeçmişi ve yayın listesi başvurularda yer alacak. Başvurular, bizzat veya postayla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na yapılabileceği gibi, rektoraday@yok.gov.tr adresine elektronik posta yoluyla da olabilecek.