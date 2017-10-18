Şırnak faciasında 3 gözaltı

Cizre karayolu üzerinde bulunan 1 No’lu kömür ocağında 7 işçinin yaşamını yitirdiği göçükle ilgili Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında cumhuriyet savcısının üç kişilik bilirkişi heyeti ile olay mahallinde yapılan ilk incelemede, kaçak kömür üretimine rastlanmadı.



BİR İŞÇİ YOĞUN BAKIMDA

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, kömür ocağında yüklenici firmanın üretime hazırlık çalışmaları kapsamında faaliyet yürüttüğünü açıkladı. Bilirkişi raporu doğrultusunda olayda ihmali ve kusuru bulunan diğer kişiler hakkında işlemin tesis edileceğini ifade eden Patlak, “Olayda hayatını kaybeden işçilere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralı işçiye de acil şifa dileriz” ifadesini kullandı. Göçük altında kalan bir işçinin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.