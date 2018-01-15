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    Sırlarıyla ölen Hazal'ın son fotoğrafı, son paylaşımı...

    Fırat ALKAÇ / İSTANBUL
    15.01.2018 - 09:36 | Son Güncelleme:

    Beşiktaş’ta balkondan düşen genç kızın son fotoğrafı ortaya çıktı. Genç kızın ölümü kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçti.

    Bilgi Üniversitesi öğrencisi Hazal Akyürek (20), önceki gün üniversiteden arkadaşlarıyla birlikte dışarı çıktı.

    İddiaya göre Akyürek, saat 03.45’te Beşiktaş Akatlar Mahallesi Gül Sokak’taki evine geldi. Babaannesiyle birlikte yaşayan genç kız, 15 dakika sonra bilinmeyen bir nedenle 6’ncı kattaki evin yatak odası camından düştü.

    Beton zemine çakılan Akyürek hayatını kaybetti. Hazal Akyürek’in ölümü kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçti. 

    Sırlarıyla ölen Hazalın son fotoğrafı, son paylaşımı...

    10 SAAT ÖNCE PAYLAŞIM YAPMIŞ

    Öte yandan genç kızın ölümünden yaklaşık 10 saat önce çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Genç kızın paylaştığı bir fotoğrafının altına ise bir arkadaşının “yıkık biri” yorumuna karşılık “hangimiz değil” diye cevap vermesi dikkat çekti.

    Sırlarıyla ölen Hazalın son fotoğrafı, son paylaşımı...

    NE OLMUŞTU?

    Beşiktaş Akat Mahallesi Gül Sokak üzerindeki 6. Gazeteciler Sitesinde meydana gelen olayda, babaannesi ve dedesiyle yaşadığı öğrenilen üniversite öğrenci 20 yaşındaki Hazal Akyürek, taksiyle siteye geldi. Taksiden indikten sonra 6. katındaki evine çıkan genç kız, ardından henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan aşağıya düştü. Olayın ardından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Akyürek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise genç kızı intihar mı yoksa düşme sonucu mu hayatını kaybettiğini belirlemek için çalışma başlattı.

     

     

     

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , balkon , sosyal paylaşım
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