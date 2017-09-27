Şirketlerin Instagram Yönetiminde sık yaptığı hatalar

Henüz yakın bir zamanda hayatımıza girse de kısa sürede milyonlarca insanın bağımlısı haline gelen en büyük sosyal medya mecralarından biri de Instagram. Öyle ki Mark Zuckerberg bile kayıtsız kalamayarak Instagram’ı satın aldı ve Facebook dünyasına dahil etti.

Instagram; Facebook ve Twitter’dan farklı olarak fotoğraf paylaşımı, anı yaşamak üzerine kurulu bir mecra. Neredeyse tüm markalar da görsel paylaşımın ağırlık bulduğu bu mecrada yerini almayı ihmal etmiyor. Ancak Instagram’da hesap açmak, etkili ve hedef kitleye ulaşmayı sağlayacak ciddi bir sosyal medya stratejisi ile mümkün olabiliyor. Bu süreçte şirketler basit ve kolayca düzeltilebilecek hatalar yapabiliyor.

Yanlış Hesap İsmi

Sosyal medya hesaplarınızı oluştururken unutmamanız gereken en önemli nokta; sizi bu isimle arayıp bulacaklarıdır. Nokta, tire vs. gibi gereksiz işaretler kullanmadan, mümkün olduğunca yalın bir isim belirlemeniz gerekir.

Doğru Hashtag Kullanımı

İletinizi paylaşırken mevcut takipçi listenizden daha çok sayıda kişiye ulaşmak istiyorsanız mutlaka hashtag kullanmalısınız. Uzun, anlaşılması zor hashtagler kullanıldığında aslında kimseye ulaşamıyorsunuz demektir. Hashtag kullanımı yaparken, yazdığınız kelimenin en çok kullanılan şeklini seçmeye dikkat etmelisiniz.

Hashtag Dili

Hedef kitlenize göre kullanacağınız hashtagleri İngilizce veya Türkçe olarak seçebilirsiniz. Ancak iki farklı dilde aynı anda hashtag kullanımı yapmamanızı tavsiye ederiz. İletinize ve kullandığınız görsele göre en popüler hashtagleri dil ayrımı yaparak kullanabilirsiniz.

Yanlış Görsel Kullanımı

Instagram’da popüler paylaşımın püf noktası; orijinal ve dikkat çekici görseller seçmekten geçer. Paylaştığınız görsel ne kadar lifestyle içerikli olursa o kadar beğeni ve etkileşim alacaktır. Bu sebeple standart ürün bazlı görsel paylaşımları yapmaktan kaçınmalısınız.





Güncellemeleri Takip Etmemek

Unutmayın; hangi sektörden olursanız olun, siz dinamik; teknolojiyi takip eden yenilikçi bir markasınız. Sosyal mecralarda çıkan yeni trendleri takip etmeli, hiçbir konudan geri kalmamalısınız. Örneğin; Instagram’a yeni bir özellik geldiğinde bunu ilk kullananlardan biri olmanız takipçilerinizin dikkatinden kaçmayacaktır. Her an değişen ve yenilenen sosyal medya dünyasında geri kalmak, neredeyse kabul edilemez bir eksiklik.

Videolu Paylaşımlara Yer Vermemek

Instagram’da yaptığınız paylaşımlar elbette ki görsel ağırlıklı olmalı. Ancak arada sırada videolu paylaşımlara da yer vermelisiniz. Link üzerinden takipçilerinizi web sayfanıza yönlendiremediğiniz için video ve görsel paylaşımlarla ürünlerinize dikkat çekebilirsiniz. Standart günlük ileti paylaşımı bir süre sonra takipçiyi sıkacaktır, 3-4 gün arayla videolu bir paylaşım ile tekrar istediğiniz dinamizmi yakalayabilirsiniz.