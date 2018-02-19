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    Şirketlerin en büyük güvenlik sıkıntısı fidye yazılımları

    Hürriyet Haber
    19.02.2018 - 12:46 | Son Güncelleme:

    Global antivirüs yazılım kuruluşu ESET, artan siber saldırılara karşı Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin IT yetkililerine yönelik Kurumsal Bilgi Güvenliği Toplantısı‘nı gerçekleştirdi. İstanbul’da düzenlenen toplantıda konuşan ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal, “Siber tehdit akımı o kadar yoğun ki, dijital dünyada 650 milyondan fazla zararlı yazılım var. Gerekli önlemler alınmazsa bireysel veya kurumsal cihazların, sistemlerin saldırıya uğrama riski çok yüksek. Kurumlara yönelik en revaçtaki saldırı biçimi ise fidye yazılımları“ diye konuştu.

    ESET Kurumsal Bilgi Güvenliği Toplantıları ile şirketleri güncel tehditler konusunda bilgilendiren ESET, bu kez Wyndham Grand Levent Oteli’nde İstanbul’daki önde gelen şirketlerin IT yönetici ve yetkililerini ağırladı.

    ‘Siber saldırılar çağı başladı. Neler oluyor, neler olacak, nasıl korunacağız?‘ başlığıyla düzenlenen toplantıda konuşan ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal, artan cihaz ve internet kullanımı ile paralel olarak, dijital dünyada yer alan virüs, truva atı, spam, solucan gibi zararlı yazılımların 2017 sonu itibarıyla 650 milyon adedi aştığını söyledi. Akbal, “Siber tehdit akımı o kadar yoğun ki, bireysel veya kurumsal cihazlarınız tehdit altında. Cihaz ve sistemleriniz güncel yazılımlarla korunuyorsa, bilgi güvenliği politikalarını doğru oluşturmuşsanız saldırıları püskürtebiliyorsunuz. Aksi taktirde sistemleriniz yüksek risk altındadır“ bilgisini paylaştı.

    Şirketlerin en büyük güvenlik sıkıntısı fidye yazılımları

    En revaçtaki saldırı biçimi fidye yazılımları

    Siber suç dünyasında en revaçtaki saldırı yönteminin fidye yazılımları olduğuna dikkat çeken Akbal, “Siber suçlular, fidye yazılımlarıyla kurum ya da birey gözetmeden bilgisayarlardaki verileri şifreleyip, fidye yani para talep ediyorlar“ dedi.

    Yüzde 350 artış var

    ESET Türkiye İstanbul Teknik Müdürü Gürcan Şen’de, 2017’de global düzeyde gerçekleşen ve pek çok ülkede hayatı sekteye uğratan WannaCry ve Petya saldırılarının, fidye saldırısı olduğunu hatırlattı. Fidye saldırılarının yüzde 350 oranında artış gösterdiği aktaran Şen, “Bu tür saldırıların devam edeceğini düşünüyoruz, çünkü siber saldırganlar bu yöntemi sevdi“ diye konuştu.

    Asım Akbal ve Gürcan Şen, ESET’in tam 30 yıldır siber tehditlere karşı çözümler geliştirdiğini hatırlatarak, ESET’in merkezi Avrupa Birliği sınırları içinde yer alan en büyük bilgi güvenliği şirketi olduğunu dile getirdiler.

    Etiketler: siber saldırı , güvenlik , hacker , hack
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